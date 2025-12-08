Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС
Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень". Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень". Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.В частности, по его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках и в цифровом пространстве, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян, усилить контроль за обращением наличных денег. При этом глава государства подчеркнул, что действовать необходимо без "массовых набегов" на бизес.Сенаторы РФ ранее одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров сохранена.
владимир путин (политик), ндс, экономика, россия, новости
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень". Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.
"Системная задача, которую хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды…В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и доходы соответствующие в бюджет поступали", – заявил президент.
В частности, по его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках и в цифровом пространстве, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян, усилить контроль за обращением наличных денег. При этом глава государства подчеркнул, что действовать необходимо без "массовых набегов" на бизес.
"Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду. В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться, в том числе, в увеличении поступлений в бюджеты разных уровней", – пояснил российский лидер.
Сенаторы РФ ранее одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров сохранена.
