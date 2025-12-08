https://crimea.ria.ru/20251208/putin-poruchil-usilit-kontrol-za-biznesom-na-fone-povysheniya-nds-1151495175.html
Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС
2025-12-08T17:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень". Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.В частности, по его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках и в цифровом пространстве, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян, усилить контроль за обращением наличных денег. При этом глава государства подчеркнул, что действовать необходимо без "массовых набегов" на бизес.Сенаторы РФ ранее одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров сохранена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиянЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
