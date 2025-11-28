https://crimea.ria.ru/20251128/kak-vyrastut-tseny-na-tovary-i-uslugi-iz-za-povysheniya-nds-1151230379.html

Как вырастут цены на товары и услуги из-за повышения НДС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал финансовый аналитик, экономический эксперт Михаил Беляев.Накануне Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров была сохранена.Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкцийПо словам Беляева, повышение налога было необходимо, поскольку принятый на три года бюджет РФ сводился с дефицитом, - темпы роста экономики хоть и устойчивы, но еще не так велики, как хотелось бы. И это решение ожидаемо вызовет подъем цен в новом году, считает эксперт.Причем к продавцам, по его словам, следует относить и производителей, которые тоже продают, только в другом звене, и точно так же накручивают цены.Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 годуЭксперт подчеркнул, что "налог на добавленную стоимость запросто включается на законных основаниях в издержки производства, которые тут же перекладываются на конечные цены", но сказать точно, какими будут финальные, пока трудно.ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправкамиПо мнению финансового аналитика, одной борьбой Центробанка с инфляцией путем проведения жесткой денежно-кредитной политики делу не помочь. Эффективный способ – приструнить продавцов, на что способно антимонопольное ведомство, убежден он."Важный штрих: не цены ограничивает антимонопольное ведомство, потому что это действительно ведет к дефициту, а аппетиты продавцов к повышению цен. Большая разница. То есть они смотрят, насколько объективно цены должны увеличиваться, и на эту величину разрешают увеличить. Но не так, что, допустим, корма и ветпрепараты возросли на 5−10%, а куриные яйца на 50%. Такого не должно быть", – заключил эксперт.В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 годуСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхЦены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 годуСовфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги

