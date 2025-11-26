Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года
Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров охранена, сообщает РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T13:57
2025-11-26T13:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров охранена, сообщает РИА Новости.В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Кроме того, в соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).Документом также предусматривается поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
россия, новости, ндс, совет федерации, экономика
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года

СФ одобрил закон о повышении НДС до 22% при сохранении льгот для социальных товаров

13:57 26.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров охранена, сообщает РИА Новости.
В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.
Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
Кроме того, в соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
Документом также предусматривается поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.
Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Лента новостейМолния