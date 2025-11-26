https://crimea.ria.ru/20251126/sovfed-odobril-povyshenie-nds-do-22-s-2026-goda-1151199515.html
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров охранена, сообщает РИА Новости.В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Кроме того, в соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).Документом также предусматривается поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
