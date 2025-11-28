Рейтинг@Mail.ru
22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
28.11.2025
Госдума 20 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым некоторые операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22%. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T19:29
2025-11-28T19:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Госдума 20 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым некоторые операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22%.На текущий момент все операции по банковским картам освобождены от налогов – такая льгота действует с 2006 года, она была направлена на развитие рынка электронных платежей и способствовала популяризации безналичной оплаты покупок среди населения. Теперь законодатель уверен: страна адаптировалась к использованию безнала и отмена налоговой льготы не будет критичной. В этой связи с января 2026-го в силу вступают нововведения, по которым под налогообложение попадают услуги эквайринга и процессинга.Что означают новые правила и кого они коснутся – об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты.За что возьмут 22% НДС и кто будет платить"Речь идет не обо всех банковских операциях. Изменения, вступающие в силу с января 2026 года, не коснутся открытия и пополнение вкладов, обычных банковских счетов и счетов в драгметаллах, обменно-валютных операций, снятия наличных, кассового обслуживания, операций по оплате QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). НДС в размере 22% с нового года будут облагаться услуги эквайринга и процессинга", – поясняет доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая.Эквайринг – это комиссия, которую продавец платит банку, когда покупатель оплачивает товар картой. Как правило, сумма такой комиссии составляет 1,5-2% от стоимости покупки. Именно сумма этой комиссии теперь будет облагаться НДС, и платить налог будет продавец, а не покупатель, уточняет Вершицкая.Процессинг – услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами – то есть их обслуживание. Также под налогообложение подпадают и другие комиссионные доходы, связанные с обслуживанием карт: например, их выпуск и перевыпуск, СМС-уведомления и другие услуги.Что ждет простых россиянРеакцию бизнеса и в целом сообщества Вершицкая называе понятной. По ее мнению, есть большая вероятность, что некоторые предприниматели, в том числе в сегменте малого бизнеса, решат переложить свои дополнительные налоговые расходы на конечного потребителя, "чтобы выжить или повысить свою эффективность". В этой связи экономист не исключает подорожания некоторых товаров и услуг.Также она прогнозирует рост комиссий за переводы, платы за СМС-уведомления по банковским операциям, которые приходят на телефоны клиентов банков. Как и программы лояльности, в том числе кэшбеки, которые могут значительно ослабнуть и стать менее привлекательными.Мнение парламентарияАльтернативное мнение РИА Новости Крым выразил депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Что касается эквайринга, по мнению Аксакова, допналог поменяет предпочтения бизнеса, который будет искать альтернативные виды расчетов с покупателями товаров и услуг."Есть операции-аналоги, которые могут обеспечить замену эквайринга – это может быть оплата по QR-коду или с помощью СПБ – эти банковские услуги пока по-прежнему не будут облагаться налогом. Таким образом, если будет повышаться налоговое бремя для пользователей услуг банков, то бизнес перейдет на использование аналоговых услуг и в любом случае для рядовых граждан это решение будет иметь какие-то минимальные последствия", – убежден глава профильного думского комитета.
ндс, банк, банковская карта, общество, экономика, новости, новости крыма, платежи, налоги, федеральная налоговая служба (фнс)
Галина Оленева
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Госдума 20 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым некоторые операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22%.
На текущий момент все операции по банковским картам освобождены от налогов – такая льгота действует с 2006 года, она была направлена на развитие рынка электронных платежей и способствовала популяризации безналичной оплаты покупок среди населения. Теперь законодатель уверен: страна адаптировалась к использованию безнала и отмена налоговой льготы не будет критичной. В этой связи с января 2026-го в силу вступают нововведения, по которым под налогообложение попадают услуги эквайринга и процессинга.
Что означают новые правила и кого они коснутся – об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты.

За что возьмут 22% НДС и кто будет платить

"Речь идет не обо всех банковских операциях. Изменения, вступающие в силу с января 2026 года, не коснутся открытия и пополнение вкладов, обычных банковских счетов и счетов в драгметаллах, обменно-валютных операций, снятия наличных, кассового обслуживания, операций по оплате QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). НДС в размере 22% с нового года будут облагаться услуги эквайринга и процессинга", – поясняет доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая.
Эквайринг – это комиссия, которую продавец платит банку, когда покупатель оплачивает товар картой. Как правило, сумма такой комиссии составляет 1,5-2% от стоимости покупки. Именно сумма этой комиссии теперь будет облагаться НДС, и платить налог будет продавец, а не покупатель, уточняет Вершицкая.
Процессинг – услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами – то есть их обслуживание. Также под налогообложение подпадают и другие комиссионные доходы, связанные с обслуживанием карт: например, их выпуск и перевыпуск, СМС-уведомления и другие услуги.
"НДС по ставке 22% в данном случае будет платить банк, а не его клиент", – говорит эксперт.

Что ждет простых россиян

Реакцию бизнеса и в целом сообщества Вершицкая называе понятной. По ее мнению, есть большая вероятность, что некоторые предприниматели, в том числе в сегменте малого бизнеса, решат переложить свои дополнительные налоговые расходы на конечного потребителя, "чтобы выжить или повысить свою эффективность". В этой связи экономист не исключает подорожания некоторых товаров и услуг.
"Что касается процессинга, сейчас под новый НДС попадут операции, связанные с выпуском банковских карт и их обслуживанием. На мой взгляд, из-за этого могут подняться тарифы на обслуживание, и бесплатных карт будет значительно меньше, если они совсем не исчезнут", – предполагает эксперт.
Также она прогнозирует рост комиссий за переводы, платы за СМС-уведомления по банковским операциям, которые приходят на телефоны клиентов банков. Как и программы лояльности, в том числе кэшбеки, которые могут значительно ослабнуть и стать менее привлекательными.

Мнение парламентария

Альтернативное мнение РИА Новости Крым выразил депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"С одной стороны, налоговые платежи, конечно, косвенно касаются граждан – частично это может привести к повышению стоимости услуг, но точно незначительно. На банковском рынке серьезная конкуренция, и, если банки начнут повышать нагрузку на граждан, опираясь на решения, связанные с повышением налогообложения, они только проиграют от этого", – комментирует парламентарий нововведения связанные с процессингом.
Что касается эквайринга, по мнению Аксакова, допналог поменяет предпочтения бизнеса, который будет искать альтернативные виды расчетов с покупателями товаров и услуг.
"Есть операции-аналоги, которые могут обеспечить замену эквайринга – это может быть оплата по QR-коду или с помощью СПБ – эти банковские услуги пока по-прежнему не будут облагаться налогом. Таким образом, если будет повышаться налоговое бремя для пользователей услуг банков, то бизнес перейдет на использование аналоговых услуг и в любом случае для рядовых граждан это решение будет иметь какие-то минимальные последствия", – убежден глава профильного думского комитета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги
Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году
 
