В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7.1. Об этом свидетельствует данные Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T17:50

япония

новости

в мире

землетрясение

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7.1. Об этом свидетельствует данные Европейского сейсмологического центра.Землетрясение произошло в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло у берегов Камчатки - есть поврежденияВ Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

