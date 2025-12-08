Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251208/v-yaponii-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1151496388.html
В Японии произошло мощное землетрясение
В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Японии произошло мощное землетрясение
В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7.1. Об этом свидетельствует данные Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7.1. Об этом свидетельствует данные Европейского сейсмологического центра.Землетрясение произошло в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло у берегов Камчатки - есть поврежденияВ Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
япония, новости, в мире, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.1

17:50 08.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7.1. Об этом свидетельствует данные Европейского сейсмологического центра.
Землетрясение произошло в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26 км.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
 
ЯпонияНовостиВ миреЗемлетрясениеЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмология
 
