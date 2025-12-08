https://crimea.ria.ru/20251208/v-rossii-planiruyut-ugolovno-nakazyvat-za-nezakonnyy-mayning-1151497416.html

В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг

2025-12-08T18:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектамТакже планируется ужесточить ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов, добавил Новак.Зампредседателя кабмина также сообщил, что правительство намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники. С этой целью подготовлен план "обеления" ряда секторов.Кроме того, в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории РФ, подчеркнул Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

