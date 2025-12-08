Рейтинг@Mail.ru
В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
За незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T18:01
2025-12-08T18:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектамТакже планируется ужесточить ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов, добавил Новак.Зампредседателя кабмина также сообщил, что правительство намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники. С этой целью подготовлен план "обеления" ряда секторов.Кроме того, в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории РФ, подчеркнул Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
александр новак, новости, россия, правительство россии, майнинг
В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг

Уголовную ответственность за незаконный майнинг планирует ввести правительство РФ – Новак

18:01 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
"Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валютой, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг", – сказал вице-премьер.
Также планируется ужесточить ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов, добавил Новак.
Зампредседателя кабмина также сообщил, что правительство намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники. С этой целью подготовлен план "обеления" ряда секторов.
Кроме того, в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории РФ, подчеркнул Новак.
