Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Турист упал в пещеру в горах Белогорского района Крыма и повредил обе ноги. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, мужчину подняли и передали спасателям его товарищи.По данным чрезвычайного ведомства, происшествие случилось на плато Караби-яйла.В подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" пострадавшего доставили его товарищи. Спасатели оказали туристу первую помощь, наложив шины на травмированные ноги, а затем транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.Накануне вечером двое туристов заблудились на склонах горы Аю-Даг, на Южном берегу Крыма. Туристов спасли, в медицинской помощи они не нуждались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на деревеВ Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодецМужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму

