Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
Турист упал в пещеру в горах Белогорского района Крыма и повредил обе ноги. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, мужчину подняли и передали спасателям его... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Турист упал в пещеру в горах Белогорского района Крыма и повредил обе ноги. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, мужчину подняли и передали спасателям его товарищи.По данным чрезвычайного ведомства, происшествие случилось на плато Караби-яйла.В подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" пострадавшего доставили его товарищи. Спасатели оказали туристу первую помощь, наложив шины на травмированные ноги, а затем транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.Накануне вечером двое туристов заблудились на склонах горы Аю-Даг, на Южном берегу Крыма. Туристов спасли, в медицинской помощи они не нуждались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на деревеВ Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодецМужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
крым, белогорский район, происшествия, пещеры в крыму, мчс крыма, новости крыма, общество
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма

В Белогорском районе Крыма турист провалился в пещеру

11:52 04.11.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Белогорском районе Крыма мужчина упал в пещеру
В Белогорском районе Крыма мужчина упал в пещеру
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Турист упал в пещеру в горах Белогорского района Крыма и повредил обе ноги. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, мужчину подняли и передали спасателям его товарищи.
По данным чрезвычайного ведомства, происшествие случилось на плато Караби-яйла.
"Мужчина во время туристической прогулки упал в пещеру и повредил обе ноги", – сказано в сообщении.
В подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" пострадавшего доставили его товарищи. Спасатели оказали туристу первую помощь, наложив шины на травмированные ноги, а затем транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
Накануне вечером двое туристов заблудились на склонах горы Аю-Даг, на Южном берегу Крыма. Туристов спасли, в медицинской помощи они не нуждались.
КрымБелогорский районПроисшествияПещеры в КрымуМЧС КрымаНовости КрымаОбщество
 
