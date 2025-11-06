Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/v-sevastopole-proveli-spasatelnuyu-operatsiyu-na-gore-kalanykh-kaya-1150706089.html
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T17:43
2025-11-06T17:36
правительство севастополя
горы
новости севастополя
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150704396_113:0:833:405_1920x0_80_0_0_e788765ee42ad3f85de9072bc6aa0b87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство.В районе села Тыловое произошел несчастный случай с отдыхающей на горе Каланых-Кая. Женщина во время прогулки поскользнулась на камне, получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в Спасательную службу.Спасательная операция прошла успешно. Пострадавшая была передана медикам для дальнейшего обследования и госпитализации.Спасательная служба напомнила жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности при посещении природных объектов и посоветовала планировать маршруты с учетом физического состояния и погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150704396_360:0:900:405_1920x0_80_0_0_adb828c8203da6b7baff23db56f1a42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство севастополя, горы, новости севастополя, севастополь, происшествия
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая

В Севастополе спасли женщину с горы Каланых-Кая

17:43 06.11.2025
 
© Правительство СевастополяСпасательная операция на горе Каланых-Кая
Спасательная операция на горе Каланых-Кая
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство.
В районе села Тыловое произошел несчастный случай с отдыхающей на горе Каланых-Кая. Женщина во время прогулки поскользнулась на камне, получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в Спасательную службу.
"На место выехали дежурные смены поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Север". Спасатели оперативно добрались до пострадавшей, оказали ей первую медицинскую помощь, зафиксировали поврежденную конечность с помощью шины и аккуратно поместили на специальные носилки, предназначенные для эвакуации в условиях пересеченной местности", – уточнили спасатели.
Спасательная операция прошла успешно. Пострадавшая была передана медикам для дальнейшего обследования и госпитализации.
Спасательная служба напомнила жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности при посещении природных объектов и посоветовала планировать маршруты с учетом физического состояния и погодных условий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Правительство СевастополяГорыНовости СевастополяСевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
18:43Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
18:28Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
18:10Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
17:43В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
17:25Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Лента новостейМолния