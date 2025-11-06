https://crimea.ria.ru/20251106/v-sevastopole-proveli-spasatelnuyu-operatsiyu-na-gore-kalanykh-kaya-1150706089.html

В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая

В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая

В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая

В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство. РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство.В районе села Тыловое произошел несчастный случай с отдыхающей на горе Каланых-Кая. Женщина во время прогулки поскользнулась на камне, получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в Спасательную службу.Спасательная операция прошла успешно. Пострадавшая была передана медикам для дальнейшего обследования и госпитализации.Спасательная служба напомнила жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности при посещении природных объектов и посоветовала планировать маршруты с учетом физического состояния и погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

