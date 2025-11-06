https://crimea.ria.ru/20251106/v-sevastopole-proveli-spasatelnuyu-operatsiyu-na-gore-kalanykh-kaya-1150706089.html
В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство.
2025-11-06
2025-11-06T17:43
2025-11-06T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы, сообщает региональное правительство.
В районе села Тыловое произошел несчастный случай с отдыхающей на горе Каланых-Кая. Женщина во время прогулки поскользнулась на камне, получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в Спасательную службу.
"На место выехали дежурные смены поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Север". Спасатели оперативно добрались до пострадавшей, оказали ей первую медицинскую помощь, зафиксировали поврежденную конечность с помощью шины и аккуратно поместили на специальные носилки, предназначенные для эвакуации в условиях пересеченной местности", – уточнили спасатели.
Спасательная операция прошла успешно. Пострадавшая была передана медикам для дальнейшего обследования и госпитализации.
Спасательная служба напомнила жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности при посещении природных объектов и посоветовала планировать маршруты с учетом физического состояния и погодных условий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.