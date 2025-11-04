Рейтинг@Mail.ru
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке" - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/v-gorakh-sudaka-zhenschina-zastryala-na-sypuchke-1150663264.html
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке" - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
В горах Судака спасена туристка, которая оказалась на сыпучем склоне вершины Таракташ. Женщину эвакуировали специалисты МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T22:26
2025-11-04T22:12
крым
судак
горы
горы крыма
происшествия
мчс крыма
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662665_0:98:1227:788_1920x0_80_0_0_f06c487cae23559e76e96d1707d20427.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В горах Судака спасена туристка, которая оказалась на сыпучем склоне вершины Таракташ. Женщину эвакуировали специалисты МЧС Крыма.Отмечается, что инцидент произошел во вторник. Спасательная операция длилась до темноты. Женщину спасли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Республике Крым."При помощи альпснаряжения ее эвакуировали со скального участка и организовали страховочные перила на участке с сыпучим грунтом. Туристку доставили в безопасное место", - уточнили итог спасательной операции в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251019/muzhchina-provalilsya-v-pescheru-vozle-generalskikh-plyazhey-v-krymu-1150283858.html
крым
судак
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662665_24:0:1203:884_1920x0_80_0_0_d6bec62ec535b92711dd4140f916bed8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, горы, горы крыма, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"

В Судаке с сыпучего склона горы Таракташ эвакуировали туристку

22:26 04.11.2025
 
© МЧС Республики КрымВ горах Судака с сыпучего склона эвакуировали туристку
В горах Судака с сыпучего склона эвакуировали туристку
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В горах Судака спасена туристка, которая оказалась на сыпучем склоне вершины Таракташ. Женщину эвакуировали специалисты МЧС Крыма.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник. Спасательная операция длилась до темноты.
"На вершине горы Таракташ, на участке со сложным сыпучим рельефом, находится женщина, которая не может самостоятельно продолжать движение. Требуется помощь спасателей в ее эвакуации", - уточнили спасатели.
Женщину спасли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Республике Крым.
"При помощи альпснаряжения ее эвакуировали со скального участка и организовали страховочные перила на участке с сыпучим грунтом. Туристку доставили в безопасное место", - уточнили итог спасательной операции в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей
19 октября, 11:19
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
 
КрымСудакГорыГоры КрымаПроисшествияМЧС КрымаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:02Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
18:18Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
18:03Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Лента новостейМолния