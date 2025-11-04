https://crimea.ria.ru/20251104/v-gorakh-sudaka-zhenschina-zastryala-na-sypuchke-1150663264.html
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке" - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
В горах Судака спасена туристка, которая оказалась на сыпучем склоне вершины Таракташ. Женщину эвакуировали специалисты МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В горах Судака спасена туристка, которая оказалась на сыпучем склоне вершины Таракташ. Женщину эвакуировали специалисты МЧС Крыма.Отмечается, что инцидент произошел во вторник. Спасательная операция длилась до темноты. Женщину спасли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Республике Крым."При помощи альпснаряжения ее эвакуировали со скального участка и организовали страховочные перила на участке с сыпучим грунтом. Туристку доставили в безопасное место", - уточнили итог спасательной операции в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
