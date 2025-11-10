https://crimea.ria.ru/20251110/dvoe-vzroslykh-s-rebenkom-poteryalis-nochyu-na-gore-demerdzhi-v-krymu-1150777602.html
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
Трое туристов, в том числе один ребенок, заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
2025-11-10T12:18
2025-11-10T12:18
2025-11-10T12:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Трое туристов, в том числе один ребенок, заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье 21:10. На помощь им оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели сопроводили их к остановке общественного транспорта.Ранее на Ангарском перевале в Крыму нашли заблудившуюся пару, которая пошла гулять с собакой и сбилась с пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина провалился в пещеру в горах КрымаДвое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в КрымуЗаблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
Двое взрослых с ребенком заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму