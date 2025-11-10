Рейтинг@Mail.ru
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/dvoe-vzroslykh-s-rebenkom-poteryalis-nochyu-na-gore-demerdzhi-v-krymu-1150777602.html
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
Трое туристов, в том числе один ребенок, заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T12:18
2025-11-10T12:05
крым
новости крыма
происшествия
мчс крыма
"крым-спас"
поиск людей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150777317_0:269:966:812_1920x0_80_0_0_a2a4904efeb7ad390872646a8deded61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Трое туристов, в том числе один ребенок, заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье 21:10. На помощь им оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели сопроводили их к остановке общественного транспорта.Ранее на Ангарском перевале в Крыму нашли заблудившуюся пару, которая пошла гулять с собакой и сбилась с пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина провалился в пещеру в горах КрымаДвое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в КрымуЗаблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150777317_0:178:966:903_1920x0_80_0_0_d96b08e25c9f8860094b82d42c7033d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, "крым-спас", поиск людей
Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму

Двое взрослых с ребенком заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму

12:18 10.11.2025
 
© МЧС Республики КрымТрое туристов заблудились на горе Демерджи в Крыму
Трое туристов заблудились на горе Демерджи в Крыму
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Трое туристов, в том числе один ребенок, заблудились ночью на горе Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье 21:10. На помощь им оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Прибыв на место, спасатели установили связь с заблудившимися и в пешем порядке приступили к их поиску. В результате туристы были обнаружены в лесу, в медпомощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Спасатели сопроводили их к остановке общественного транспорта.
Ранее на Ангарском перевале в Крыму нашли заблудившуюся пару, которая пошла гулять с собакой и сбилась с пути.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
 
КрымНовости КрымаПроисшествияМЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"Поиск людей
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
14:13Потери Киева за день превысили 1200 боевиков
13:49ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
13:27В России вырастет максимальный размер больничного
13:14Когда закончится СВО
13:01Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
12:52Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
12:48Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
12:27Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
12:22Ларисе Долиной угрожали убийством
12:18Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
12:11В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
12:00Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
11:38Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым
11:26ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж
11:18Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
11:03В Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ
10:56На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией
10:28Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
09:54Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Лента новостейМолния