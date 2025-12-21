https://crimea.ria.ru/20251221/bez-poblazhek--v-krymu-za-srublennuyu-v-lesu-elku-mozhno-poluchit-srok-1151711739.html
Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. За срубленное в лесу хвойное дерево можно получить реальный срок до двух лет, а также штраф до пяти тысяч рублей. Об этом напомнили в пресс-службе минприроды Крыма.
"Закон запрещает рубить елки в лесу – полностью и без поблажек. Нет легальных рубок под новогодние деревья. Значит, любая вырубка – это нарушение", – предупредили в министерстве.
За срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф от трех тысяч рублей, если в лес отправиться пешком, прихватив с собой топорик, и до пяти тысяч – если за деревом приехать на машине и с бензопилой, напомнили в пресс-службе.
В профильном министерстве также уточнили, что в декабре размер ущерба удваивается, а за два срубленных дерева уже грозит уголовное дело с реальным сроком до двух лет.
При этом в Минприроды Крыма напомнили, что можно купить искусственную елку – такая не умирает, не осыпается, служит годами. Также можно приобрести живое дерево на официальном елочном базаре. Кроме того, есть вариант подобрать с земли сухостой, это законом не возбраняется.
"Каждое срубленное дерево – это не просто дыра в лесу. Это – разрушенный дом, утраченная вода, ослабленный Крым", – приводит пресс-служба минприроды республики слова министра экологии региона Ольги Шевцовой.
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара
. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия. В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали
в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.
