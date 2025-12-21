https://crimea.ria.ru/20251221/bez-poblazhek--v-krymu-za-srublennuyu-v-lesu-elku-mozhno-poluchit-srok-1151711739.html

Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. За срубленное в лесу хвойное дерево можно получить реальный срок до двух лет, а также штраф до пяти тысяч рублей. Об этом напомнили в пресс-службе минприроды Крыма.За срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф от трех тысяч рублей, если в лес отправиться пешком, прихватив с собой топорик, и до пяти тысяч – если за деревом приехать на машине и с бензопилой, напомнили в пресс-службе.В профильном министерстве также уточнили, что в декабре размер ущерба удваивается, а за два срубленных дерева уже грозит уголовное дело с реальным сроком до двух лет.При этом в Минприроды Крыма напомнили, что можно купить искусственную елку – такая не умирает, не осыпается, служит годами. Также можно приобрести живое дерево на официальном елочном базаре. Кроме того, есть вариант подобрать с земли сухостой, это законом не возбраняется.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия. В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в КрымуКакая искусственная елка лучше – совет экспертаСколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

