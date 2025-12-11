Рейтинг@Mail.ru
Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
В Ялте елочные базары развернут уже в начале следующей недели. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T20:45
2025-12-11T20:45
ялта
янина павленко
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Ялте елочные базары развернут уже в начале следующей недели. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Торговые локации обоснуются по следующим адресам: ул. Пионерская (напротив ЗАГСа), ул. Киевская (возле остановки "Овощной рынок", ул. Кирова (в районе дома №150А), ул. Тимирязева (в районе дома № 43А), ул. Маршака, (у кинотеатра "Спартак"), ул. Московская (напротив магазина "Яблоко", возле цирка и в сквере "Юбилейный". Кроме того, торговать новогодними красавицами будут в Массандре, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки "Дружба", а также в Гурзуфе - по ул. Соловьева, в районе дома №5, перечислила Павленко.При этом ярмарка, где можно купить новогодние украшения, сувениры и подарки, уже открылась на ул. Маршака. Ярмарка будет работать до 3 января, добавила мэр.Накануне замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко рассказал, что в Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Ранее в Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров.Как ранее сообщалось, Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаГлавная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике
Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Ялте елочные базары развернут уже в начале следующей недели. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
"С понедельника, 15 декабря, в Ялте начнут работу елочные базары. В этом году зеленые хвойные красавицы приехали к нам из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно", - написала она в своем Telegram-канале.
Торговые локации обоснуются по следующим адресам: ул. Пионерская (напротив ЗАГСа), ул. Киевская (возле остановки "Овощной рынок", ул. Кирова (в районе дома №150А), ул. Тимирязева (в районе дома № 43А), ул. Маршака, (у кинотеатра "Спартак"), ул. Московская (напротив магазина "Яблоко", возле цирка и в сквере "Юбилейный". Кроме того, торговать новогодними красавицами будут в Массандре, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки "Дружба", а также в Гурзуфе - по ул. Соловьева, в районе дома №5, перечислила Павленко.
При этом ярмарка, где можно купить новогодние украшения, сувениры и подарки, уже открылась на ул. Маршака. Ярмарка будет работать до 3 января, добавила мэр.
"А для ценителей уникальных вещей с 25 декабря по 11 января на набережной, у стелы городам-побратимам, развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести эксклюзивные изделия ручной работы: сувениры из керамики и текстиля, кожаные аксессуары, авторские картины и украшения", - проанонсировала Павленко.
Накануне замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко рассказал, что в Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Ранее в Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров.
Как ранее сообщалось, Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.
