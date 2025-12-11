https://crimea.ria.ru/20251211/kogda-v-yalte-otkroyutsya-elochnye-bazary-i-gde-kupit-suveniry-1151583550.html

Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры

Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры

В Ялте елочные базары развернут уже в начале следующей недели. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T20:45

2025-12-11T20:45

2025-12-11T20:45

ялта

янина павленко

новый год

новый год в крыму

новый год 2026

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582836_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_645be85e39562c3767b4ebe4cfad7757.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Ялте елочные базары развернут уже в начале следующей недели. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Торговые локации обоснуются по следующим адресам: ул. Пионерская (напротив ЗАГСа), ул. Киевская (возле остановки "Овощной рынок", ул. Кирова (в районе дома №150А), ул. Тимирязева (в районе дома № 43А), ул. Маршака, (у кинотеатра "Спартак"), ул. Московская (напротив магазина "Яблоко", возле цирка и в сквере "Юбилейный". Кроме того, торговать новогодними красавицами будут в Массандре, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки "Дружба", а также в Гурзуфе - по ул. Соловьева, в районе дома №5, перечислила Павленко.При этом ярмарка, где можно купить новогодние украшения, сувениры и подарки, уже открылась на ул. Маршака. Ярмарка будет работать до 3 января, добавила мэр.Накануне замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко рассказал, что в Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Ранее в Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров.Как ранее сообщалось, Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаГлавная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, туризм в крыму