Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T22:39
2025-12-11T22:39
2025-12-11T22:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава правительства России Михаил Мишустин оценил ключевые показатели Евразийского экономического союза по итогам 2025 года. Российские войска освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, а также Северск в ДНР. Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ превысили 1 миллион человекПотери вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Взрыв в Пермском университетеДва человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.Мишустин подвел итоги 2025 года для ЕАЭСГлава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году."Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами по ключевым показателям. Такими как: валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", – сказал Мишустин.Освобождены Северск, Кучеровка и КуриловкаПрезидент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск.Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Уровень бедности в России упалУровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
Взрыв в лаборатории университета Перми и миллионные человеческие потери ВСУ – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава правительства России Михаил Мишустин оценил ключевые показатели Евразийского экономического союза по итогам 2025 года. Российские войска освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, а также Северск в ДНР. Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек
Потери вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации давно превысили миллион человек
и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Взрыв в Пермском университете
Два человека погибли и трое пострадали при взрыве
в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.
"Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие – мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", – сказано в сообщении.
Мишустин подвел итоги 2025 года для ЕАЭС
Глава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил
предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году.
"Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами по ключевым показателям. Такими как: валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", – сказал Мишустин.
Освобождены Северск, Кучеровка и Куриловка
Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск
.
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты
Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Уровень бедности в России упал
Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях
и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - констатировал президент.
