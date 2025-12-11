Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T22:39
2025-12-11T22:39
главное за день
общество
новости
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6302879eed05d6a84418d81b68e09dc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава правительства России Михаил Мишустин оценил ключевые показатели Евразийского экономического союза по итогам 2025 года. Российские войска освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, а также Северск в ДНР. Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ превысили 1 миллион человекПотери вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Взрыв в Пермском университетеДва человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.Мишустин подвел итоги 2025 года для ЕАЭСГлава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году."Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами по ключевым показателям. Такими как: валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", – сказал Мишустин.Освобождены Северск, Кучеровка и КуриловкаПрезидент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск.Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Уровень бедности в России упалУровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
крым
Новости
Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное

Взрыв в лаборатории университета Перми и миллионные человеческие потери ВСУ – главное

22:39 11.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о миллионных потерях ВСУ в боевых действиях. В Пермском университете при взрыве погибли двое, в том числе ребенок. Глава правительства России Михаил Мишустин оценил ключевые показатели Евразийского экономического союза по итогам 2025 года. Российские войска освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, а также Северск в ДНР. Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Потери ВСУ превысили 1 миллион человек

Потери вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
16:35
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк

Взрыв в Пермском университете

Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.
"Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие – мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", – сказано в сообщении.
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
17:25
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска

Мишустин подвел итоги 2025 года для ЕАЭС

Глава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году.
"Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами по ключевым показателям. Такими как: валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", – сказал Мишустин.
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
20:31
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России

Освобождены Северск, Кучеровка и Куриловка

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск.
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
18:19
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин

Уровень бедности в России упал

Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - констатировал президент.
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
16:06
Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец - ВИДЕО
