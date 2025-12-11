Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок - РИА Новости Крым, 11.12.2025
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок - РИА Новости Крым, 11.12.2025
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.Как уточняет региональный Следком, погибший ребенок – 8-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи. Назначены судебные экспертизы. Ход расследования контролирует руководитель краевого СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок

При взрыве в Пермском университете погибли и ранены люди – среди жертв ребенок

11:37 11.12.2025 (обновлено: 11:49 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.

"Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие – мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.
По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.
Как уточняет региональный Следком, погибший ребенок – 8-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи. Назначены судебные экспертизы. Ход расследования контролирует руководитель краевого СК.
