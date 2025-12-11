https://crimea.ria.ru/20251211/pri-vzryve-v-permskom-universitete-pogibli-lyudi--sredi-zhertv-rebenok-1151569142.html
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок - РИА Новости Крым, 11.12.2025
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T11:37
2025-12-11T11:37
2025-12-11T11:49
пермь
новости
происшествия
взрыв
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.Как уточняет региональный Следком, погибший ребенок – 8-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи. Назначены судебные экспертизы. Ход расследования контролирует руководитель краевого СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пермь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, новости, происшествия, взрыв, дети
При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
При взрыве в Пермском университете погибли и ранены люди – среди жертв ребенок
11:37 11.12.2025 (обновлено: 11:49 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.
"Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие – мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", – сказано в сообщении.
Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.
По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.
Как уточняет региональный Следком, погибший ребенок – 8-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи. Назначены судебные экспертизы. Ход расследования контролирует руководитель краевого СК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.