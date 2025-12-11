https://crimea.ria.ru/20251211/pri-vzryve-v-permskom-universitete-pogibli-lyudi--sredi-zhertv-rebenok-1151569142.html

При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок

2025-12-11T11:37

пермь

новости

происшествия

взрыв

дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, среди погибших есть ребенок.Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.Как уточняет региональный Следком, погибший ребенок – 8-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи. Назначены судебные экспертизы. Ход расследования контролирует руководитель краевого СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

