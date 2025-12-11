Рейтинг@Mail.ru
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.Тем самым МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, подчеркнул глава Минспорта России.Дегтярев отметил, что международные федерации сами устанавливают критерии, по которым будут определять "юношеские соревнования", тем не менее во всех таких соревнованиях участие должно обеспечиваться без ограничений.В заключение он поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета за последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии."Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", – резюмировал Дегтярев.В марте 2025 года был избран новый, 10-й президент МОК. Им впервые стала женщина – представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.
Новости
МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России

МОК снял с молодых спортсменов из РФ все ограничения на участие в международных стартах

20:31 11.12.2025 (обновлено: 20:48 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины", – написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Тем самым МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, подчеркнул глава Минспорта России.
Дегтярев отметил, что международные федерации сами устанавливают критерии, по которым будут определять "юношеские соревнования", тем не менее во всех таких соревнованиях участие должно обеспечиваться без ограничений.
"Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026", – добавил министр.
В заключение он поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета за последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии.
"Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", – резюмировал Дегтярев.
В марте 2025 года был избран новый, 10-й президент МОК. Им впервые стала женщина – представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.
