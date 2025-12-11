https://crimea.ria.ru/20251211/mok-snyal-vse-ogranicheniya-s-molodykh-sportsmenov-iz-rossii-1151592583.html

МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России

МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России - РИА Новости Крым, 11.12.2025

МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T20:31

2025-12-11T20:31

2025-12-11T20:48

мок (международный олимпийский комитет)

россия

михаил дегтярев

минспорта рф

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111302/34/1113023436_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2ce7774161a243534e3dbe7222b3d046.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.Тем самым МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, подчеркнул глава Минспорта России.Дегтярев отметил, что международные федерации сами устанавливают критерии, по которым будут определять "юношеские соревнования", тем не менее во всех таких соревнованиях участие должно обеспечиваться без ограничений.В заключение он поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета за последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии."Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", – резюмировал Дегтярев.В марте 2025 года был избран новый, 10-й президент МОК. Им впервые стала женщина – представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026 Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в РоссииКакие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мок (международный олимпийский комитет), россия, михаил дегтярев, минспорта рф, спорт, новости