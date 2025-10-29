Рейтинг@Mail.ru
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
В Крыму в следующем году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150513485_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dddbc6dc0ea7bc618e59286fe9ebf319.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Об этом по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в этом году за счет бюджета построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Перово и Добровском сельском поселении Симферопольского района, "умная" спортивная площадка в селе Доброе. Кроме того, в рамках госпрограммы "Спорт России" продолжают устанавливать модульный 25-метровый плавательный бассейн в Керчи. А на внебюджетные средства строят 12 модульных спортзалов в 11 муниципальных образованиях. Кроме того, в 2024 году в селе Солнечная Долина построен модульный ФОК с залами для тренировок и соревнований. На встрече также обсудили планы на будущее, чтобы при формировании бюджета на следующий год учесть ряд крымских проектов.
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году

В Феодосии построят комплекс для художественной гимнастики

13:44 29.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФОК "Судак"
ФОК Судак
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Об этом по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в этом году за счет бюджета построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Перово и Добровском сельском поселении Симферопольского района, "умная" спортивная площадка в селе Доброе.
Кроме того, в рамках госпрограммы "Спорт России" продолжают устанавливать модульный 25-метровый плавательный бассейн в Керчи. А на внебюджетные средства строят 12 модульных спортзалов в 11 муниципальных образованиях. Кроме того, в 2024 году в селе Солнечная Долина построен модульный ФОК с залами для тренировок и соревнований.
На встрече также обсудили планы на будущее, чтобы при формировании бюджета на следующий год учесть ряд крымских проектов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваМихаил Дегтярев и Сергей Аксенов
Михаил Дегтярев и Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Михаил Дегтярев и Сергей Аксенов
"В планах на 2026 год создать в городах и районах четыре "умные" спортивные площадки и четыре площадки ГТО, а также построить ФОК для художественной гимнастики в Феодосии. Еще два модульных спортивных зала должны появиться в Симферополе. В одном ребята из Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым смогут заниматься единоборствами, а второй объект будет предназначен для занятий адаптивными видами спорта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
