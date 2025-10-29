https://crimea.ria.ru/20251029/kakie-sportivnye-obekty-postroyat-v-krymu-v-sleduyuschem-godu-1150513831.html

Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году

2025-10-29T13:44

2025-10-29T13:44

2025-10-29T13:34

сергей аксенов

спорт

михаил дегтярев

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Об этом по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в этом году за счет бюджета построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Перово и Добровском сельском поселении Симферопольского района, "умная" спортивная площадка в селе Доброе. Кроме того, в рамках госпрограммы "Спорт России" продолжают устанавливать модульный 25-метровый плавательный бассейн в Керчи. А на внебюджетные средства строят 12 модульных спортзалов в 11 муниципальных образованиях. Кроме того, в 2024 году в селе Солнечная Долина построен модульный ФОК с залами для тренировок и соревнований. На встрече также обсудили планы на будущее, чтобы при формировании бюджета на следующий год учесть ряд крымских проектов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбоИрина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму

крым

2025

