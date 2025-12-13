Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие
https://crimea.ria.ru/20251213/ataka-vsu-na-saratov---est-pogibshie-1151629061.html
Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие
Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие
Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, пострадали несколько квартир в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, пострадали несколько квартир в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.По данным министерства обороны России, за ночь над территорией региона было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа.Губернатор добавил, что на время обследования одного из подъездов пострадавшего дома для жителей организован пункт временного размещения. По его словам, все основные работы планируется завершить в течение дня, затем конструкции дома обследует специализированная организация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, пострадали несколько квартир в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий. Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным министерства обороны России, за ночь над территорией региона было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа.
Губернатор добавил, что на время обследования одного из подъездов пострадавшего дома для жителей организован пункт временного размещения. По его словам, все основные работы планируется завершить в течение дня, затем конструкции дома обследует специализированная организация.
