Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие

Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие

Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, пострадали несколько квартир в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

2025-12-13T09:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, пострадали несколько квартир в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.По данным министерства обороны России, за ночь над территорией региона было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа.Губернатор добавил, что на время обследования одного из подъездов пострадавшего дома для жителей организован пункт временного размещения. По его словам, все основные работы планируется завершить в течение дня, затем конструкции дома обследует специализированная организация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

