https://crimea.ria.ru/20251213/voennye-i-siloviki-dosmatrivayut-mashiny-v-sifmeropole---chto-proiskhodit-1151627837.html

Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит

Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит

В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями. В... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T08:41

2025-12-13T08:41

2025-12-13T09:21

симферополь

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости

новости крыма

"барс - крым"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151629968_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c4e9a95811575af46f36e2f5b28db475.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями. В рамках учений бойцы останавливают и досматривают машины. Как рассказал накануне глава республики Сергей Аксенов, цель учений – противодействие проникновению диверсантов в Крым. Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ СимферополяПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

https://crimea.ria.ru/20251028/boytsy-bars-krym-otpravilis-v-zonu-spetsoperatsii-1150485443.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма, "барс - крым"