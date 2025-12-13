Рейтинг@Mail.ru
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит
В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями. В... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями. В рамках учений бойцы останавливают и досматривают машины. Как рассказал накануне глава республики Сергей Аксенов, цель учений – противодействие проникновению диверсантов в Крым. Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ СимферополяПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит

08:41 13.12.2025 (обновлено: 09:21 13.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями.

В рамках учений бойцы останавливают и досматривают машины. Как рассказал накануне глава республики Сергей Аксенов, цель учений – противодействие проникновению диверсантов в Крым. Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.
Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.

"Легенда учений - из города должны выехать недруги, и мы должны их найти. Это уже второй раз в Симферополе проводим досмотровые мероприятия, проверяем подозрительные машины, автомобили с номерами других регионов, вежливо, но строго", - рассказал журналистам заместитель командира бригады народного ополчения "Барс-Крым" с позывным Самвел.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
СимферопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовостиНовости Крыма"Барс - Крым"
 
