Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - проходят учения "Барс-Крым"
08:41 13.12.2025 (обновлено: 09:21 13.12.2025)
© РИА Новости КрымВоенные и силовики досматривают машины в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начались учения "Барс-Крым", передает корреспондент РИА Новости Крым. Их проводят совместно с Минобороны РФ, силовиками и правоохранителями.
В рамках учений бойцы останавливают и досматривают машины. Как рассказал накануне глава республики Сергей Аксенов, цель учений – противодействие проникновению диверсантов в Крым. Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.
© РИА Новости КрымВоенные и силовики досматривают машины в Симферополе
Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.
"Легенда учений - из города должны выехать недруги, и мы должны их найти. Это уже второй раз в Симферополе проводим досмотровые мероприятия, проверяем подозрительные машины, автомобили с номерами других регионов, вежливо, но строго", - рассказал журналистам заместитель командира бригады народного ополчения "Барс-Крым" с позывным Самвел.
© РИА Новости КрымВоенные и силовики досматривают машины в Симферополе
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
