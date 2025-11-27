Рейтинг@Mail.ru
Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
В пятницу в Симферополе возле школы-лицея №3 имени Макаренко проведут тренировку спецслужб по отработке действий на случай угрозы теракта. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе возле школы-лицея №3 имени Макаренко проведут тренировку спецслужб по отработке действий на случай угрозы теракта. Об этом сообщают в администрации города.Власти просят гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее тренировка проходила в Бахчисарае возле гимназии имени Андреева, тогда оперативники ограничили движение автотранспорта в районе учреждения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым, новости крыма, симферополь, учения, безопасность республики крым и севастополя
Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя

Учения по антитеррору пройдут 28 ноября в школе-лицее № 3 в Симферополе

10:04 27.11.2025 (обновлено: 10:11 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе возле школы-лицея №3 имени Макаренко проведут тренировку спецслужб по отработке действий на случай угрозы теракта. Об этом сообщают в администрации города.

"28 ноября, с 10.00 до 16.00 часов, в районе Школы-лицея № 3 им. А.С. Макаренко" ( ул. Лермонтова, 14а) будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта", – говорится в публикации.

Власти просят гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее тренировка проходила в Бахчисарае возле гимназии имени Андреева, тогда оперативники ограничили движение автотранспорта в районе учреждения.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
