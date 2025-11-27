https://crimea.ria.ru/20251127/bez-paniki-ucheniya-po-antiterroru-proydut-v-odnoy-iz-shkol-simferopolya--1151219939.html

Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе возле школы-лицея №3 имени Макаренко проведут тренировку спецслужб по отработке действий на случай угрозы теракта. Об этом сообщают в администрации города.Власти просят гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее тренировка проходила в Бахчисарае возле гимназии имени Андреева, тогда оперативники ограничили движение автотранспорта в районе учреждения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судовОцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войныПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

