В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений

В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений

В Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, жителей и гостей крымской столицы просят... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T10:29

2025-12-12T10:29

2025-12-12T10:32

крым

новости крыма

симферополь

учения

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

"барс - крым"

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, жителей и гостей крымской столицы просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ СимферополяПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

крым

симферополь

2025

