Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/v-simferopole-13-dekabrya-vystavyat-posty-s-dosmotrom-lyudey---1151599543.html
В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
В Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, жителей и гостей крымской столицы просят... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T10:29
2025-12-12T10:32
крым
новости крыма
симферополь
учения
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
"барс - крым"
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb6f5fd819812ba5e7d15059aa283e56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, жителей и гостей крымской столицы просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ СимферополяПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
https://crimea.ria.ru/20250806/v-evpatorii-ves-den-budut-prokhodit-voennye-ucheniya-1148524186.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33ac0fe5098eab254d00d1eca687a381.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, "барс - крым", министерство обороны рф
В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений

В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей

10:29 12.12.2025 (обновлено: 10:32 12.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, жителей и гостей крымской столицы просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
"Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений предполагает досмотровые мероприятия", - проинформировал он.
Тренировка будет проходить с 8:00 до 11:00.
Глава республики попросил отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Учения Барс-Крым
6 августа, 11:50
В Евпатории весь день будут проходить военные учения
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
 
КрымНовости КрымаСимферопольУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей Аксенов"Барс - Крым"Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
12:01СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
11:52В Севастополе возобновили морские рейсы
11:48Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
11:34Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
11:11Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
11:06Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
10:40СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
10:36Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
10:29В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
10:27В Севастополе остановились катера и паром
10:22Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
10:19Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
10:17На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
10:15Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
09:53 ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России 2:19
09:51Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
09:37По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
09:26На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Лента новостейМолния