https://crimea.ria.ru/20251212/khmuritsya-ne-nado-100-let-vladimiru-shainskomu-1151491639.html

Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому

Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому

РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T10:15

2025-12-12T10:15

2025-12-12T10:49

музыка

ссср

шаинский

геннадий гладков

алла пугачева

великая отечественная война

армия и флот

физкультура

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151496566_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b36fc7fd5b5e79228acbc852057cc09b.jpg

Всегда веселый немолодой человек маленького роста в майке и джинсах за роялем - таким его запомнили и дети, и взрослые. А ведь должен быть солидным - член Союзов композиторов и кинематографистов, корифей детского шлягера, озвучивший целую эпоху - композитор Владимир Шаинский. Сегодня этому вечно молодому душой музыканту исполнилось бы сто лет.Музыкальный вкус"Белые кораблики", "Песенка Мамонтенка", "Крейсер "Аврора", "Обручальное кольцо" и еще почти 400 песен для эстрады, мультфильмов и кино. Каждая вторая - шедевр. Его задор, оптимизм и умение находить общий язык с детьми стали чертами характера, но ковались они через пот и слезы. Маленький Володя, названный так в честь Ленина, родился в киевской еврейской семье и вырос практически без отца. Папа ушел, когда будущему композитору не было и года. Выросший в бедности, Шаинский испытал и нужду, и войну. Но мама, далекая от музыки в профессии, сумела привить сыну хороший музыкальный вкус.Он с девяти лет учился игре на скрипке при Киевской консерватории. И продолжил обучение в эвакуации в Ташкенте в консерватории.А в Киеве в оккупации осталась и погибла в Бабьем Яру 75-летняя бабушка, ее смерть Шаинский себе так и не смог простить.Потом автор маршевых "Идет солдат по городу" и "Не плачь, девчонка" служил в музыкальной роте. На войну просился – не взяли: нашли шумы в сердце. Но армия подарила России будущего автора популярных песен, ведь первая из них родилась именно в армейском строю на стихи такого же солдата и стала песней полка связи:"В небе облако клубится, даль прозрачная ясна. И невидимою птицей мчится радиоволна…"Фортепиано и турникПосле воинского долга - снова учеба в Московской консерватории на оркестровом отделении. В Москву переехала и мама. Жизнь была очень бедной, ютились в коммуналке, иногда на ужин была только картошка, хлеб и лук. Музыканту приходилось подрабатывать в оркестре Леонида Утесова, педагогом в музыкальной школе, руководителем различных эстрадных оркестров.В это время Владимир Шаинский воспринимал себя как композитора серьезного, классического. Идею получить именно композиторское образование подкинула первая супруга – азербайджанка Ася Султанова, она посоветовала ехать учиться в консерваторию в Баку. Шаинский так и сделал. И снова учился, учился и еще раз учился, по завету своего великого тезки.Одним из условий обучения было то, что уже почти сорокалетний Шаинский не мог работать, а должен был полностью отдать себя изучению музыки. И он для поддержки штанов начинает заниматься подводной охотой, которая стала хобби на всю жизнь. Плавал студент консерватории без всякого акваланга и на любые глубины. Он называл это "честной подводной охотой".Владимир Шаинский любил спорт – после приговора "шумы в сердце" еще в юности всем врачам назло начинает плавать и отжиматься. И отжимался и бегал до самого последнего долгого десятка лет.Хиты для звездИменно популярность первых эстрадных песен определила судьбу Шаинского, который видел себя в первую очередь композитором классическим. Первой в 1968 году стала "Лада". Это был настоящий, как бы сейчас сказали, хит. Этот советский твист нравился советским гражданам, но вызывал вопросы у советских партийцев.Но народная любовь прорвала официоз. "Ладу" не только слушали и танцевали везде, Ладами стали называть многих девочек, родившихся в 1968 году.Талантливые эстрадные песни исполняли талантливые певцы, звезды советской эстрады - Вадим Мулерман и Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева, Эдуард Хиль и Валерий Леонтьев… Но помимо взрослых песен, были и детские. И это еще один поворот в "карьере" Шаинского.Оказалось, что этот странно одетый человек самой заурядной внешности закончил две консерватории и тут же в качестве проверки профпригодности, практически "на коленке" сочиняет "Антошку".И из Шаинского посыпались веселые, жизнерадостные, детские песни, подобных которым пока не писал никто. Интонации его песен – не сюсюкающие, а такие, как если бы взрослый говорил с ребенком на равных. Этим Шаинский похож на гениальных Маршака, Чуковского или Барто."Мой композиторский путь в детскую песню трудный и в то же время радостный. Трудный — потому что совсем нелегко написать песню, которую примут и подхватят дети. А радостный — потому что нет большего счастья для автора, чем слышать и видеть, как его песни поются детьми", - это слова Шаинского.Как рождается шлягерИ в детских, и во взрослых песнях Владимир Шаинский очень тщательно подходил к выбору стихов. Он был убежден, что не всякий хороший поэт способен сочинить стихи, подходящие для песни. И считал, что не каждый исполнитель поет его песни хорошо."Самая любимая моя певица — Анна Герман. Замечательным исполнителем был также рано ушедший из жизни Геннадий Белов — удивительный, неповторимый голос", - говорил он.При этом ему не очень нравилось исполнение детских песен Сережей Парамоновым - советским Робертино Лоретти - тем самым, который пел "Крылатые качели".Про Шаинского говорили, что он – вечно молодой человек-праздник, настоящий ребенок. Он и на сцене вел себя как веселый детский мяч из стихотворения Маршака: руки его по роялю прыгали как веселые капли летнего дождя, извлекая ноты, сразу ложащиеся на подкорку как детям, так и взрослым.Наверное, от этого он так нравился детям. Но за каждой его кажущейся простотой мелодий – а Шаинский был непревзойденным мелодистом – точное знание музыки, понимания, как и что надо писать."Мне не важно, для кого писать — для пионеров или для пенсионеров", "Детские песни — это честно, в них нет фальши", "Шлягер — это песни, которые поют выпивши", - вот фактически жизненные кредо Шаинского.Композитор не раз говорил о том, что считает себя частью еврейской культуры, а его музыка рождалась из мотивов клезмера — народной еврейской мелодики. Первые песни, которые Шаинский услышал в детстве, ему пела бабушка на идиш. Через много лет, когда Шаинский стал знаменитым и заслужил звание самого веселого композитора в стране, он признавался, что иногда до сих пор просыпается оттого, что слышит бабушкин голос."Пишу для России"От внутренней молодости Шаинского и женщины к нему тянулись молодые. Последняя жена Светлана – на 41 год младше. Когда будущие супруги объявили о помолвке, окружающие предрекали браку Шаинских скорый распад. Ан нет: более 30 лет душа в душу в союзе, где мужу была отведена роль творца, а жене – хранительницы очага и концертного директора. Ведь Шаинский не был ловок в быту: мог отработать пять концертов кряду, но не знал, как заколотить гвоздь или как заплатить за коммуналку."Главное в долгом браке — легкость моего характера и Светино ангельское терпение, чтобы его вынести. В Свете главное — умение разбираться в кардинальных вопросах международных отношений. Это тесно переплетается с семейной политикой. Одно помогает пониманию другого", - шутил Владимир Яковлевич.В 90-е годы легкость Шаинского стала не нужна, жить стало трудно. И тогда его поманили в Израиль, пообещав все земные блага и место композитора в Иерусалимской консерватории. Но очень скоро, как он сам выражался, оттуда его "выдавили" на пенсию. И композитор переезжает в США, где пишет музыку к мюзиклам. Но никогда он не отказывался от российского гражданства и признавался:Последние десять лет Шаинский боролся с тяжелой формой онкологии. И, вопреки прогнозам врачей, вместо трех обещанных месяцев жизни прожил десять лет. Как утверждают его дети, на силе воли и оптимизме."Я везде опаздывал — и на пенсию тоже. Зато успел главное: жена Света, дети, мои песни… У меня была очень интересная жизнь. И, кажется, я успел сказать все, что хотел. Но как жаль, что я все-таки не прыгнул с парашютом", – со свойственной ему иронией подводил композитор итоги.…Когда Владимир Яковлевич Шаинский был ребенком, то мечтал играть на рояле. Неполная семья в довоенном Киеве позволить себе рояль не могла. Он появился у музыканта позже. Но на могиле Шаинского на Троекуровском кладбище стоит большой белый рояль – в память о гении песни, которую невозможно разделить на детскую и взрослую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовьПутин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей историиОлег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

музыка, ссср, шаинский, геннадий гладков, алла пугачева, великая отечественная война, армия и флот, физкультура, искусство