Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
100 лет со дня рождения корифея детского шлягера Владимира Шаинского
10:15 12.12.2025 (обновлено: 10:49 12.12.2025)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт к 95-летию композитора В. Шаинского "Вместе весело споём"
Всегда веселый немолодой человек маленького роста в майке и джинсах за роялем - таким его запомнили и дети, и взрослые. А ведь должен быть солидным - член Союзов композиторов и кинематографистов, корифей детского шлягера, озвучивший целую эпоху - композитор Владимир Шаинский. Сегодня этому вечно молодому душой музыканту исполнилось бы сто лет.
Музыкальный вкус
"Белые кораблики", "Песенка Мамонтенка", "Крейсер "Аврора", "Обручальное кольцо" и еще почти 400 песен для эстрады, мультфильмов и кино. Каждая вторая - шедевр. Его задор, оптимизм и умение находить общий язык с детьми стали чертами характера, но ковались они через пот и слезы. Маленький Володя, названный так в честь Ленина, родился в киевской еврейской семье и вырос практически без отца. Папа ушел, когда будущему композитору не было и года. Выросший в бедности, Шаинский испытал и нужду, и войну. Но мама, далекая от музыки в профессии, сумела привить сыну хороший музыкальный вкус.
"В четыре года мама привела меня в оперу. Мы смотрели "Садко" Римского-Корсакова. Мама была из простой семьи, но все-таки успела закончить до революции гимназию и представление о музыке имела", - вспоминал композитор.
Он с девяти лет учился игре на скрипке при Киевской консерватории. И продолжил обучение в эвакуации в Ташкенте в консерватории.
А в Киеве в оккупации осталась и погибла в Бабьем Яру 75-летняя бабушка, ее смерть Шаинский себе так и не смог простить.
Потом автор маршевых "Идет солдат по городу" и "Не плачь, девчонка" служил в музыкальной роте. На войну просился – не взяли: нашли шумы в сердце. Но армия подарила России будущего автора популярных песен, ведь первая из них родилась именно в армейском строю на стихи такого же солдата и стала песней полка связи:
"В небе облако клубится, даль прозрачная ясна. И невидимою птицей мчится радиоволна…"
Фортепиано и турник
После воинского долга - снова учеба в Московской консерватории на оркестровом отделении. В Москву переехала и мама. Жизнь была очень бедной, ютились в коммуналке, иногда на ужин была только картошка, хлеб и лук. Музыканту приходилось подрабатывать в оркестре Леонида Утесова, педагогом в музыкальной школе, руководителем различных эстрадных оркестров.
В это время Владимир Шаинский воспринимал себя как композитора серьезного, классического. Идею получить именно композиторское образование подкинула первая супруга – азербайджанка Ася Султанова, она посоветовала ехать учиться в консерваторию в Баку. Шаинский так и сделал. И снова учился, учился и еще раз учился, по завету своего великого тезки.
© РИА Новости . Виктор Хоменко / Перейти в фотобанкСоветский российский композитор Владимир Яковлевич Шаинский
Одним из условий обучения было то, что уже почти сорокалетний Шаинский не мог работать, а должен был полностью отдать себя изучению музыки. И он для поддержки штанов начинает заниматься подводной охотой, которая стала хобби на всю жизнь. Плавал студент консерватории без всякого акваланга и на любые глубины. Он называл это "честной подводной охотой".
Владимир Шаинский любил спорт – после приговора "шумы в сердце" еще в юности всем врачам назло начинает плавать и отжиматься. И отжимался и бегал до самого последнего долгого десятка лет.
"В общем, проявил силу характера. И что вы думаете? Прошли проблемы с сердцем! Почувствовал, что спорт дает мне силу, стал заниматься им постоянно: целыми днями плавал, уже в Москве закаливался — по снегу ходил босиком, моржевал. И при этом чувствовал в себе столько энергии! Был даже не в состоянии медленно ходить: хотелось быстрее, еще быстрее! Лучший отдых – смена деятельности. Позанимался на фортепиано, пошел на турник", - рассказывал он сам про себя.
Хиты для звезд
Именно популярность первых эстрадных песен определила судьбу Шаинского, который видел себя в первую очередь композитором классическим. Первой в 1968 году стала "Лада". Это был настоящий, как бы сейчас сказали, хит. Этот советский твист нравился советским гражданам, но вызывал вопросы у советских партийцев.
"Кто-то, видимо, из моих коллег написал в министерство культуры примерно следующее: песня написана с диверсионной целью, так как в связи с приближающимся столетием со дня рождения В. И. Ленина строка "Нам столетье не преграда…" выглядит более чем провокационно", - рассказывал сам композитор.
© РИА Новости . С. Жабин / Перейти в фотобанкЗаслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола 1980 г., лауреат Государственной премии СССР 1981 г. композитор Владимир Шаинский (в центре) среди детей.
Но народная любовь прорвала официоз. "Ладу" не только слушали и танцевали везде, Ладами стали называть многих девочек, родившихся в 1968 году.
Талантливые эстрадные песни исполняли талантливые певцы, звезды советской эстрады - Вадим Мулерман и Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева, Эдуард Хиль и Валерий Леонтьев… Но помимо взрослых песен, были и детские. И это еще один поворот в "карьере" Шаинского.
"Я работал редактором на фирме "Мелодия", и однажды меня позвали и сказали, что какой-то странный человек стоит у входа, и требует, чтобы его провели к директору. Я вышел и действительно увидел необычного человека, у которого вся одежда была из "Детского мира". Он был небольшого роста. На нем были смешные джинсы и детские сандалии на босу ногу", - вспоминал Юрий Энтин свою первую встречу с Шаинским.
Оказалось, что этот странно одетый человек самой заурядной внешности закончил две консерватории и тут же в качестве проверки профпригодности, практически "на коленке" сочиняет "Антошку".
И из Шаинского посыпались веселые, жизнерадостные, детские песни, подобных которым пока не писал никто. Интонации его песен – не сюсюкающие, а такие, как если бы взрослый говорил с ребенком на равных. Этим Шаинский похож на гениальных Маршака, Чуковского или Барто.
"Мой композиторский путь в детскую песню трудный и в то же время радостный. Трудный — потому что совсем нелегко написать песню, которую примут и подхватят дети. А радостный — потому что нет большего счастья для автора, чем слышать и видеть, как его песни поются детьми", - это слова Шаинского.
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк10-й юбилейный концерт детского коллектива "Непоседы"
Как рождается шлягер
И в детских, и во взрослых песнях Владимир Шаинский очень тщательно подходил к выбору стихов. Он был убежден, что не всякий хороший поэт способен сочинить стихи, подходящие для песни. И считал, что не каждый исполнитель поет его песни хорошо.
"Самая любимая моя певица — Анна Герман. Замечательным исполнителем был также рано ушедший из жизни Геннадий Белов — удивительный, неповторимый голос", - говорил он.
При этом ему не очень нравилось исполнение детских песен Сережей Парамоновым - советским Робертино Лоретти - тем самым, который пел "Крылатые качели".
Про Шаинского говорили, что он – вечно молодой человек-праздник, настоящий ребенок. Он и на сцене вел себя как веселый детский мяч из стихотворения Маршака: руки его по роялю прыгали как веселые капли летнего дождя, извлекая ноты, сразу ложащиеся на подкорку как детям, так и взрослым.
"Владимир Яковлевич выбрал себе роль шута, а шуту все можно", - говорил про Шаинского коллега-композитор Григорий Гладков.
Наверное, от этого он так нравился детям. Но за каждой его кажущейся простотой мелодий – а Шаинский был непревзойденным мелодистом – точное знание музыки, понимания, как и что надо писать.
"Мне не важно, для кого писать — для пионеров или для пенсионеров", "Детские песни — это честно, в них нет фальши", "Шлягер — это песни, которые поют выпивши", - вот фактически жизненные кредо Шаинского.
Композитор не раз говорил о том, что считает себя частью еврейской культуры, а его музыка рождалась из мотивов клезмера — народной еврейской мелодики. Первые песни, которые Шаинский услышал в детстве, ему пела бабушка на идиш. Через много лет, когда Шаинский стал знаменитым и заслужил звание самого веселого композитора в стране, он признавался, что иногда до сих пор просыпается оттого, что слышит бабушкин голос.
"Пишу для России"
От внутренней молодости Шаинского и женщины к нему тянулись молодые. Последняя жена Светлана – на 41 год младше. Когда будущие супруги объявили о помолвке, окружающие предрекали браку Шаинских скорый распад. Ан нет: более 30 лет душа в душу в союзе, где мужу была отведена роль творца, а жене – хранительницы очага и концертного директора. Ведь Шаинский не был ловок в быту: мог отработать пять концертов кряду, но не знал, как заколотить гвоздь или как заплатить за коммуналку.
"Главное в долгом браке — легкость моего характера и Светино ангельское терпение, чтобы его вынести. В Свете главное — умение разбираться в кардинальных вопросах международных отношений. Это тесно переплетается с семейной политикой. Одно помогает пониманию другого", - шутил Владимир Яковлевич.
В 90-е годы легкость Шаинского стала не нужна, жить стало трудно. И тогда его поманили в Израиль, пообещав все земные блага и место композитора в Иерусалимской консерватории. Но очень скоро, как он сам выражался, оттуда его "выдавили" на пенсию. И композитор переезжает в США, где пишет музыку к мюзиклам. Но никогда он не отказывался от российского гражданства и признавался:
"В основном я все-таки пишу для России. При всем желании, что бы я там ни выкамаривал, но все равно — для России".
Последние десять лет Шаинский боролся с тяжелой формой онкологии. И, вопреки прогнозам врачей, вместо трех обещанных месяцев жизни прожил десять лет. Как утверждают его дети, на силе воли и оптимизме.
"Я везде опаздывал — и на пенсию тоже. Зато успел главное: жена Света, дети, мои песни… У меня была очень интересная жизнь. И, кажется, я успел сказать все, что хотел. Но как жаль, что я все-таки не прыгнул с парашютом", – со свойственной ему иронией подводил композитор итоги.
…Когда Владимир Яковлевич Шаинский был ребенком, то мечтал играть на рояле. Неполная семья в довоенном Киеве позволить себе рояль не могла. Он появился у музыканта позже. Но на могиле Шаинского на Троекуровском кладбище стоит большой белый рояль – в память о гении песни, которую невозможно разделить на детскую и взрослую.
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПамятник композитору Владимиру Шаинскому на Троекуровском кладбище в Москве
