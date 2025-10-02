https://crimea.ria.ru/20251002/moryak-i-devushka-kak-velikiy-kompozitor-uvekovechil-voynu-i-lyubov-1149896802.html

Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь

Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь

"В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир зацветает миндаль…" Когда Константин Листов увидел это стихотворение моряка Павла Арского, на него дохнуло... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-02T09:07

2025-10-02T09:07

2025-10-01T18:48

музыка

культура

авторы

севастополь

история

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/01/1118789070_0:77:801:527_1920x0_80_0_0_34fdc990f0b26d97319636368b7ac1f9.jpg

"В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир зацветает миндаль…" Когда Константин Листов увидел это стихотворение моряка Павла Арского, на него дохнуло Южнобережьем. Море, аромат цветов, нагретая солнцем хвоя кипарисов и сосен. Но вживую он увидел парк только через два года. Уже после того, как написал музыку к песне "В парке Чаир".125 лет назад родился один из самых талантливых советских композиторов Константин Листов.О том, что было до войныВ конце 1930-х песня "В парке Чаир" стала невероятно популярной. Очень крымская, по-южному неторопливая, приправленная светлыми воспоминаниями, она звучала по радио, на летних эстрадах, патефонах.СправкаКонстантин Яковлевич Листов родился 2 октября 1900 года в Одессе. Родители были цирковыми артистами. В 17 лет закончил музыкальное училище. Во время Гражданской войны добровольцем ушел в Красную Армию. Затем работал в Москве, писал музыку к драматическим спектаклям и песням, руководил агитационным музыкальным театром. В 1941-1945 гг. трудился музыкальным консультантом Политуправления ВМФ СССР. Автор более 600 песен, 11 оперетт, 2 опер, музыки к радиопостановкам и фильмам. Умер в 1983 г.Во время Великой Отечественной песню не забыли. Вообще благодаря таланту Листова в то время родились песни, которые мы поем до сих пор. Например, знаменитая "В землянке". Но фронтовики, просившие исполнить по радио ту или иную песню, непременно упоминали "В парке Чаир". Она напоминала обо всем, что было до войны.Сам Константин Листов был в осажденном Севастополе во время командировки на Черноморский флот. В редакцию флотской газеты приходили другие командированные — журналисты, писатели, поэты. "В редакционный полуподвал приносили композиторы Ю.Слонов, К.Листов, В.Макаров свои песни о Севастополе и проигрывали на нашем расстроенном пианино. Мы обсуждали музыку и текст, нередко спорили о песнях, не всегда были правы в их оценке, но все же помогали композиторам и поэтам находить наиболее верный тон", — вспоминал редактор "Флага Родины" Павел Мусьяков."А наутро корабли уходят в море"…Позже, уже на подступах к Новороссийску, Константин Листов познакомился и подружился с командиром 4-го дивизиона сторожевых катеров капитаном Николаем Сипягиным. Капитану довелось штурмовать Керчь, он погиб при высадке десанта 1 ноября 1943 года. В память о нем, о моряках и морской пехоте, Листов написал музыку на стихи поэта Серея Алымова "Родной Севастополь". Есть вариант этой песни с музыкой композитора Макарова.В послевоенное время Константин Яковлевич часто бывал не только в родной Одессе, но и в Севастополе. Город "зацепил" его. Героизмом, красотой, атмосферой строгости и лаконичности. И после войны Севастополь в его песнях появлялся постоянно.Но самый большой подарок городу Листов сделал в 1955 году. Внучка композитора, Елизавета Листова, вспоминала, что сначала родилась музыка. И дед сам сочинил к ней большую часть текста, попросив поэта Георгия Рублева "причесать" стихи.Сам Листов вспоминал о рождении песни так: "Я видел перед собой картину вечернего Севастополя, освещенного лучами заходящего солнца... Наступает прохлада, с моря дует свежий ветерок. Матросы в белоснежных выутюженных форменках собираются на Приморском бульваре, где многих ждут любимые девушки. Шутки, смех, танцы — во всем чувствуется молодая радость жизни. А наутро корабли уходят в море"."Севастопольский вальс" по сей день идет во многих театрах страны. И, конечно, в Севастополе. В городе даже возникла идея установить памятник "Севастопольскому вальсу". Был предложен проект скульптуры: кружащиеся в танце военный и девушка. Постаментом же должна была служить патефонная пластинка с нотами и текстом припева. Но городские власти и жители города почему-то к согласию не пришли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250321/Utesov-i-Ots-zavetnye-pesni-o-Sevastopole_-1118073085.html

https://crimea.ria.ru/20250219/Kak-Yuriy-Antonov-spel-40-kilometrov-Simferopolya_-1117965637.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

музыка, культура, авторы, севастополь, история, крым