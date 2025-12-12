https://crimea.ria.ru/20251212/v-belogorskom-rayone-kryma-obestocheny-shest-sel-1151611940.html
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
Шесть населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварии, сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:00
2025-12-12T15:00
2025-12-12T15:00
отключение электроэнергии в крыму
крым
белогорский район
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварии, сообщает компания "Крымэнерго". Как уточнили на предприятии, восстановить электроснабжение ориентировочно планируют в течение трех часов.Ранее в пятницу без электроснабжения остался ряд населенных пунктов в Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах Крыма.По информации синоптиков, в субботу, 13 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. В МЧС предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_ff1b080db31ee22c2d192013a92a82be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, крым, белогорский район, энергосистема крыма
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
В Белогорском районе Крыма без света остались шесть населенных пунктов