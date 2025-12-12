Рейтинг@Mail.ru
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
Шесть населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварии, сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:00
2025-12-12T15:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварии, сообщает компания "Крымэнерго". Как уточнили на предприятии, восстановить электроснабжение ориентировочно планируют в течение трех часов.Ранее в пятницу без электроснабжения остался ряд населенных пунктов в Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах Крыма.По информации синоптиков, в субботу, 13 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. В МЧС предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел

15:00 12.12.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварии, сообщает компания "Крымэнерго".
"Ааврийное отключение! Белогорский район, населенные пункты: Нижние Орешники, Зуя, Новожиловка, Украинка, Владимировка, Литвиненково", - говорится в сообщении.
Как уточнили на предприятии, восстановить электроснабжение ориентировочно планируют в течение трех часов.
Ранее в пятницу без электроснабжения остался ряд населенных пунктов в Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах Крыма.
По информации синоптиков, в субботу, 13 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. В МЧС предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ.
Лента новостейМолния