Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК

12:14 12.12.2025 (обновлено: 12:16 12.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
"Ночью и утром 13 декабря в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в пресс-службе.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона не выходить в горы, воздержаться от выхода в море, держаться подальше от воздушных линий электропередач, рекламных щитов, деревьев.
Особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.
Как сообщалось ранее, холодный фронтальный раздел принесет
мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.
Также в Керчи штормовой ветер, обрушившийся
на город, повредил деревья, линии электропередачи и газовые сети.
