Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
В субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря,... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.В ведомстве подчеркнули, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в пресс-службе.Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона не выходить в горы, воздержаться от выхода в море, держаться подальше от воздушных линий электропередач, рекламных щитов, деревьев.Особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.Как сообщалось ранее, холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.Также в Керчи штормовой ветер, обрушившийся на город, повредил деревья, линии электропередачи и газовые сети.
Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК

12:14 12.12.2025 (обновлено: 12:16 12.12.2025)
 
© РИА Новости . Alex DRYZВетер
© РИА Новости . Alex DRYZ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
"Ночью и утром 13 декабря в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в пресс-службе.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона не выходить в горы, воздержаться от выхода в море, держаться подальше от воздушных линий электропередач, рекламных щитов, деревьев.
Особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.
Как сообщалось ранее, холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.
Также в Керчи штормовой ветер, обрушившийся на город, повредил деревья, линии электропередачи и газовые сети.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеКрымНовости Крыма
 
