Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Холодный фронт, зашедший в Крым в последний день осени, повлияет на погоду на полуострове в первые дни зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Холодный фронт, зашедший в Крым в последний день осени, повлияет на погоду на полуострове в первые дни зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что "задаток" воскресенья при прохождении холодного фронта снизит температурные показатели начала недели.Во вторник, по его прогнозу, придет новый циклон – небольшой и достаточно высотный. Он принесет облака и дожди, ночью +4…+7, днем +10…+13.Начиная со среды инициативу в атмосфере уже перехватит антициклон, поэтому распогодится. Ночью +3…+6, днем +10…+13, рассказал эксперт.В четверг ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +2…+5, днем +9…+12, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Та же погода примерно будет и в пятницу, отметил Тишковец.В следующие выходные, по словам эксперта, сохранится антициклональный тип метеоусловий, то есть погода "миллион на миллион" – солнечно, никаких осадков. По ночам будет от +3 до +6, и днем воздух прогреется до +10… +13, а это, как минимум, на 5 градусов выше, чем должно быть в начале календарной зимы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Зима в Крыму начнется с дождей и туманов

19:51 30.11.2025 (обновлено: 20:32 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Холодный фронт, зашедший в Крым в последний день осени, повлияет на погоду на полуострове в первые дни зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что "задаток" воскресенья при прохождении холодного фронта снизит температурные показатели начала недели.
"Первого числа эхом уходящего циклона, в тылу его, будет поступать более свежая воздушная масса, ночью +5…+8, днем +11…+14. Но здесь уже осадки в виде дождя примут локальный скоротечный, очаговый характер. Ну и днем они вообще будут постепенно прекращаться. В дневные часы +11…+14", – рассказал метеоролог.
Во вторник, по его прогнозу, придет новый циклон – небольшой и достаточно высотный. Он принесет облака и дожди, ночью +4…+7, днем +10…+13.
Начиная со среды инициативу в атмосфере уже перехватит антициклон, поэтому распогодится. Ночью +3…+6, днем +10…+13, рассказал эксперт.
"Облаков станет меньше, но за счет того, что выпадали осадки, атмосфера будет переувлажнена и это станет благоприятной питательной базой для формирования в сумерках и в предутренние часы так называемых радиационных туманов, туманов охлаждения, которые будут ухудшать видимость на дорогах", – предупредил специалист.
В четверг ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +2…+5, днем +9…+12, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Та же погода примерно будет и в пятницу, отметил Тишковец.
В следующие выходные, по словам эксперта, сохранится антициклональный тип метеоусловий, то есть погода "миллион на миллион" – солнечно, никаких осадков. По ночам будет от +3 до +6, и днем воздух прогреется до +10… +13, а это, как минимум, на 5 градусов выше, чем должно быть в начале календарной зимы.

"Так что старт будет достаточно теплым. И чуть-чуть ненастным в самые-самые первые декабрьские дни, а потом ситуация снова восстановится", – заверил метеоролог.

