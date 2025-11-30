https://crimea.ria.ru/20251130/start-zimy-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1151271148.html

Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Холодный фронт, зашедший в Крым в последний день осени, повлияет на погоду на полуострове в первые дни зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что "задаток" воскресенья при прохождении холодного фронта снизит температурные показатели начала недели.Во вторник, по его прогнозу, придет новый циклон – небольшой и достаточно высотный. Он принесет облака и дожди, ночью +4…+7, днем +10…+13.Начиная со среды инициативу в атмосфере уже перехватит антициклон, поэтому распогодится. Ночью +3…+6, днем +10…+13, рассказал эксперт.В четверг ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +2…+5, днем +9…+12, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Та же погода примерно будет и в пятницу, отметил Тишковец.В следующие выходные, по словам эксперта, сохранится антициклональный тип метеоусловий, то есть погода "миллион на миллион" – солнечно, никаких осадков. По ночам будет от +3 до +6, и днем воздух прогреется до +10… +13, а это, как минимум, на 5 градусов выше, чем должно быть в начале календарной зимы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

