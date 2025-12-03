https://crimea.ria.ru/20251203/na-chernomorskoe-poberezhe-obrushatsya-smerchi-1151370698.html
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
На Черноморское побережье обрушатся смерчи - РИА Новости Крым, 03.12.2025
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.В этой связи спасатели рекомендуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередачи, автозаправками.При необходимости — прячьтесь в любом крепком здании (супермаркете, почте, кафе), однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки).Об опасности формирования смерчей в Сочи спасатели также предупреждали накануне.
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142550086_175:0:1952:1333_1920x0_80_0_0_26dd7e8ef392b27c12454fb3a17d2634.jpg
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
В Черном море 3 декабря ожидаются смерчи – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"3 декабря на участке Магри-Веселое – город Сочи и федеральная территория Сириус – имеется опасность формирования смерчей над морем", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередачи, автозаправками.
При необходимости — прячьтесь в любом крепком здании (супермаркете, почте, кафе), однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки).
Об опасности формирования смерчей
в Сочи спасатели также предупреждали накануне.
