Рейтинг@Mail.ru
На Черноморское побережье обрушатся смерчи - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/na-chernomorskoe-poberezhe-obrushatsya-smerchi-1151370698.html
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
На Черноморское побережье обрушатся смерчи - РИА Новости Крым, 03.12.2025
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T09:56
2025-12-03T09:56
погода
краснодарский край
мчс краснодарского края
смерч
черное море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142550086_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_6e4c487cd86b43b72172415600c9b7eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.В этой связи спасатели рекомендуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередачи, автозаправками.При необходимости — прячьтесь в любом крепком здании (супермаркете, почте, кафе), однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки).Об опасности формирования смерчей в Сочи спасатели также предупреждали накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в средуСнег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреВ Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142550086_175:0:1952:1333_1920x0_80_0_0_26dd7e8ef392b27c12454fb3a17d2634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, краснодарский край, мчс краснодарского края, смерч, черное море, новости
На Черноморское побережье обрушатся смерчи

В Черном море 3 декабря ожидаются смерчи – МЧС

09:56 03.12.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСмерчи над Черным морем
Смерчи над Черным морем
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Формирование смерчей ожидается в среду над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"3 декабря на участке Магри-Веселое – город Сочи и федеральная территория Сириус – имеется опасность формирования смерчей над морем", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередачи, автозаправками.
При необходимости — прячьтесь в любом крепком здании (супермаркете, почте, кафе), однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки).
Об опасности формирования смерчей в Сочи спасатели также предупреждали накануне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода в Крыму в среду
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
 
ПогодаКраснодарский крайМЧС Краснодарского краяСмерчЧерное мореНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
09:41Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
09:30Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
09:16Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни
08:59День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
08:47Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
08:39Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
08:10Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
07:46В Крыму подешевели электрокары
07:26Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
07:17102 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:08Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Лента новостейМолния