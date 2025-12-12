Рейтинг@Mail.ru
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T14:02
2025-12-12T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра Романа Андарака.Также, по его словам, после шестичасовой серии ночных взрывов пожар случился на одной из государственных угледобывающих шахт.Сейчас в регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Украина ожидает от Германии, Швеции и других партнеров финансирования Фонда поддержки энергетики, что закупить необходимое оборудование.Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ, сообщалось в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
удары по украине, минэнерго украины, энергосистема украины, взрывы на украине, новости сво, новости
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей

14:02 12.12.2025
 
Украинские пожарные
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра Романа Андарака.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Ночью нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. На утро без света временно остаются более 90 тысяч потребителей. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Восстановительные работы продолжаются", – заявил украинский министр.
Также, по его словам, после шестичасовой серии ночных взрывов пожар случился на одной из государственных угледобывающих шахт.
Сейчас в регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Украина ожидает от Германии, Швеции и других партнеров финансирования Фонда поддержки энергетики, что закупить необходимое оборудование.
Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ, сообщалось в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
