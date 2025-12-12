https://crimea.ria.ru/20251212/na-ukraine-goryat-shakhta-i-energoobekty--bez-sveta-90-tysyach-potrebiteley-1151608511.html
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T14:02
2025-12-12T14:02
2025-12-12T14:02
удары по украине
минэнерго украины
энергосистема украины
взрывы на украине
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151468053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f10138ac53bc31d22d1562dcdd03105d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра Романа Андарака.Также, по его словам, после шестичасовой серии ночных взрывов пожар случился на одной из государственных угледобывающих шахт.Сейчас в регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Украина ожидает от Германии, Швеции и других партнеров финансирования Фонда поддержки энергетики, что закупить необходимое оборудование.Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ, сообщалось в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъектВ пяти областях Украины наступил блэкаут
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151468053_264:0:1280:762_1920x0_80_0_0_81ab025256d516a1d8866bf764976b98.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, минэнерго украины, энергосистема украины, взрывы на украине, новости сво, новости
На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
На Украине горят энергообъекты и шахта после серии взрывов – Минэнерго страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра Романа Андарака.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Ночью нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. На утро без света временно остаются более 90 тысяч потребителей. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Восстановительные работы продолжаются", – заявил украинский министр.
Также, по его словам, после шестичасовой серии ночных взрывов пожар случился на одной из государственных угледобывающих шахт.
Сейчас в регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Украина ожидает от Германии, Швеции и других партнеров финансирования Фонда поддержки энергетики, что закупить необходимое оборудование.
Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов
, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ, сообщалось в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: