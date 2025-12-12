https://crimea.ria.ru/20251212/na-ukraine-goryat-shakhta-i-energoobekty--bez-sveta-90-tysyach-potrebiteley-1151608511.html

На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей

На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 12.12.2025

На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей

На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T14:02

2025-12-12T14:02

2025-12-12T14:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На Украине после серии ночных взрывов поражены объекты энергетической инфраструктуры, также произошел пожар на одной из угледобывающих шахт. Об этом в пятницу сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра Романа Андарака.Также, по его словам, после шестичасовой серии ночных взрывов пожар случился на одной из государственных угледобывающих шахт.Сейчас в регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Украина ожидает от Германии, Швеции и других партнеров финансирования Фонда поддержки энергетики, что закупить необходимое оборудование.Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ, сообщалось в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъектВ пяти областях Украины наступил блэкаут

2025

Новости

