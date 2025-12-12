Рейтинг@Mail.ru
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ
Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюУдары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областяхУдары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 5 групповых ударов по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
