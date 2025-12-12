https://crimea.ria.ru/20251212/rossiya-otvetila-udarami-kinzhalov-na-ataki-vsu-1151603917.html

Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ

Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ

Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T12:37

2025-12-12T12:37

2025-12-12T12:37

новости

министерство обороны рф

украина

военно-промышленный комплекс (впк)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюУдары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областяхУдары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы

https://crimea.ria.ru/20251212/ataka-na-tver-zhiteley-postradavshikh-kvartir-poselili-v-gostinitsy-1151602564.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, украина, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво