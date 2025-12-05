Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/udary-po-ukraine-segodnya--goryat-pyat-oblastey-1151424631.html
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях
Серия мощных взрывов прогремела ночью в пяти областях Украины. Громко было в Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве и Днепропетровской области, сообщают местные... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:57
2025-12-05T11:09
украина
удары по украине
в мире
взрыв
харьков
херсон
запорожье
киев
днепропетровская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151022861_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e8cf6b95dfa34c0ed246ae69a65660a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью в пяти областях Украины. Громко было в Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве и Днепропетровской области, сообщают местные власти."Ударили по критической инфраструктуре", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.О взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области доложил глава областной военной администрации Иван Федоров.По его информации, всего по области было нанесено 776 ударов. Поступило 34 сообщения о разрушениях на объектах инфраструктуры, заявил он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Кроме того, удары наносились по Днепропетровской области, о чем в своих социальных сетях сообщил глава местной военной администрации Владислав Гайваненко.Также минувшей ночью прилеты зафиксировали в Харькове, об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.В Киеве, начиная с полуночи и почти до трех часов пятницы звучал сигнал воздушной тревоги, сообщали в киевской областной военной администрации. А по информации местных СМИ, в украинской столице также были слышны звуки взрывов.Ранее сообщалось, что Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов.В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромыРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – ПутинРоссия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
украина
харьков
херсон
запорожье
киев
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151022861_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7edbcbd652b9e57796fb84f3cb7bd947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, в мире, взрыв, харьков, херсон, запорожье, киев, днепропетровская область, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях

Удары по Украине сегодня – пожары и взрывы прогремели в пяти областях

09:57 05.12.2025 (обновлено: 11:09 05.12.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во Львове
Украинские пожарные во Львове
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью в пяти областях Украины. Громко было в Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве и Днепропетровской области, сообщают местные власти.
"Ударили по критической инфраструктуре", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.
О взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области доложил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По его информации, всего по области было нанесено 776 ударов. Поступило 34 сообщения о разрушениях на объектах инфраструктуры, заявил он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Кроме того, удары наносились по Днепропетровской области, о чем в своих социальных сетях сообщил глава местной военной администрации Владислав Гайваненко.
Также минувшей ночью прилеты зафиксировали в Харькове, об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
В Киеве, начиная с полуночи и почти до трех часов пятницы звучал сигнал воздушной тревоги, сообщали в киевской областной военной администрации. А по информации местных СМИ, в украинской столице также были слышны звуки взрывов.
Ранее сообщалось, что Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов.
В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
 
УкраинаУдары по УкраинеВ миреВзрывХарьковХерсонЗапорожьеКиевДнепропетровская областьНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией
12:08В Алуште пройдет форум Дома дружбы народов ко Дню героев Отечества
12:03Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в выходные
11:51На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
11:45За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК
11:01Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
10:48Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
10:39На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию
10:25Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
10:13"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемы
09:57Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях
09:33В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
09:13Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
09:00Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
08:44Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца
08:20Начало коренного перелома: как Красная армия отбросила немцев от Москвы
07:18Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
07:10Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
06:45Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц
06:31Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Лента новостейМолния