Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях

Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях

2025-12-05T09:57

2025-12-05T09:57

2025-12-05T11:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью в пяти областях Украины. Громко было в Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве и Днепропетровской области, сообщают местные власти."Ударили по критической инфраструктуре", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.О взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области доложил глава областной военной администрации Иван Федоров.По его информации, всего по области было нанесено 776 ударов. Поступило 34 сообщения о разрушениях на объектах инфраструктуры, заявил он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Кроме того, удары наносились по Днепропетровской области, о чем в своих социальных сетях сообщил глава местной военной администрации Владислав Гайваненко.Также минувшей ночью прилеты зафиксировали в Харькове, об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.В Киеве, начиная с полуночи и почти до трех часов пятницы звучал сигнал воздушной тревоги, сообщали в киевской областной военной администрации. А по информации местных СМИ, в украинской столице также были слышны звуки взрывов.Ранее сообщалось, что Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов.В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромыРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – ПутинРоссия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин

