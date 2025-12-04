Рейтинг@Mail.ru
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:22
2025-12-04T13:22
украина
херсон
херсонская область
удары по украине
взрыв
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.По его словам, повреждены помещения и оборудование станции.Власти посоветовали жителям переместиться в пункты несокрушимости.В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаМассированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаутУдары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
украина
херсон
херсонская область
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов

Херсонская ТЭЦ на Украине остановила работу – без отопления 40,5 тысяч человек

13:22 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.
По его словам, повреждены помещения и оборудование станции.

"В течение последних дней интенсивным атакам подверглась Херсонская ТЭЦ. Из-за этого ее работа приостановлена. Без тепла остались более 40,5 тысяч абонентов", - сообщил украинский чиновник.

Власти посоветовали жителям переместиться в пункты несокрушимости.
В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
 
