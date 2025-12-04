https://crimea.ria.ru/20251204/khersonskaya-tets-ostanovila-rabotu-posle-serii-vzryvov-1151403560.html

Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Херсонская теплоэлектростанция на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.По его словам, повреждены помещения и оборудование станции.Власти посоветовали жителям переместиться в пункты несокрушимости.В Одесской области после серии взрывов в четверг вспыхнул пожар на энергообъекте, без света остаются около 52 тысяч потребителей. Также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС. Взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаМассированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаутУдары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы

