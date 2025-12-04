Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Одесской области вспыхнул пожар на энергообъекте после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на энергообъекте после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти и госслужба по ЧС.По информации украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов возник пожар на энергообъекте в Одессе.Как написал глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале, удары по региону в ночь на 4 декабря были интенсивными. Он также подтвердил, что повреждены энергообъекты.О взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области также сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его информации, всего по области было нанесено 922 удара, в том числе и по объектам инфраструктуры.По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в регионе поврежден газопровод.В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью.О взрывах в Харькове в ночь на четверг также сообщал мэр города Игорь Терехов3 декабря в Одесской области также полыхал пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, была повреждена инфраструктура и в Днепропетровской области, сообщали местные власти. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В пяти областях Украины наступил блэкаутУдары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетикиРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на энергообъекте после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти и госслужба по ЧС.
По информации украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов возник пожар на энергообъекте в Одессе.

"Одесса. Ночью город пережил очередную атаку. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание", - говорится в сообщении.

Как написал глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале, удары по региону в ночь на 4 декабря были интенсивными. Он также подтвердил, что повреждены энергообъекты.
О взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области также сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его информации, всего по области было нанесено 922 удара, в том числе и по объектам инфраструктуры.
По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в регионе поврежден газопровод.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью.
"Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
О взрывах в Харькове в ночь на четверг также сообщал мэр города Игорь Терехов
3 декабря в Одесской области также полыхал пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, была повреждена инфраструктура и в Днепропетровской области, сообщали местные власти. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
