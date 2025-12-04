https://crimea.ria.ru/20251204/udary-vozmezdiya-na-ukraine-pylayut-energoobekty-i-voennye-aerodromy-1151402339.html

Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы

2025-12-04

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также ударили по военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг.Также, по данным министерства, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном мореВ пяти областях Украины наступил блэкаутАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны

