Рейтинг@Mail.ru
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/udary-vozmezdiya-na-ukraine-pylayut-energoobekty-i-voennye-aerodromy-1151402339.html
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
Российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также ударили по военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T12:36
2025-12-04T12:36
украина
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e261bbb4989f69a0185d8b2c0b863af9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также ударили по военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг.Также, по данным министерства, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном мореВ пяти областях Украины наступил блэкаутАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986500_170:0:1144:730_1920x0_80_0_0_0efea623deafb60ddf861ee1cb23306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы

Минобороны: ВС РФ разбили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине

12:36 04.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также ударили по военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В пяти областях Украины наступил блэкаут
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
 
УкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01В Севастополе закрыли рейд
12:43В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
12:36Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
12:21Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:13Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
11:58Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
11:48Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
11:41Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
11:26Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
11:17Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
Лента новостейМолния