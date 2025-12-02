Рейтинг@Mail.ru
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T13:21
2025-12-02T13:21
украина
удары по украине
министерство обороны рф
в мире
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что силы и средства ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника самолетного типа за сутки.Ранее во вторник также сообщалось, что российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.
украина
украина, удары по украине, министерство обороны рф, в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны

Ракетные удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры на Украине

13:21 02.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сводке.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что силы и средства ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника самолетного типа за сутки.
Ранее во вторник также сообщалось, что российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Красноармейск и Волчанск освобождены
 
УкраинаУдары по УкраинеМинистерство обороны РФВ миреНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЭнергосистема Украины
 
