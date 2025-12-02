https://crimea.ria.ru/20251202/armiya-rossii-udarila-po-energoobektam-na-ukraine--minoborony-1151345891.html
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
2025-12-02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что силы и средства ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника самолетного типа за сутки.Ранее во вторник также сообщалось, что российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникойДевять беспилотников сбили над Крымом и Черным моремКрасноармейск и Волчанск освобождены
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
Ракетные удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры на Украине