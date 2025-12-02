https://crimea.ria.ru/20251202/armiya-rossii-udarila-po-energoobektam-na-ukraine--minoborony-1151345891.html

Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны

Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны

Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T13:21

2025-12-02T13:21

2025-12-02T13:21

украина

удары по украине

министерство обороны рф

в мире

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_4fc9b8b3bdc08023042fe30a28cd9c0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что силы и средства ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника самолетного типа за сутки.Ранее во вторник также сообщалось, что российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникойДевять беспилотников сбили над Крымом и Черным моремКрасноармейск и Волчанск освобождены

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, министерство обороны рф, в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины