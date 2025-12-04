https://crimea.ria.ru/20251204/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-chernom-more-1151401993.html

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Днем ранее в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

