Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251204/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-chernom-more-1151401993.html
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T12:21
2025-12-04T12:34
безэкипажные катера
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
черное море
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_0:21:1179:684_1920x0_80_0_0_53fd45703f6c0220e7402e8a5daf9e5c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Днем ранее в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
черное море
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
безэкипажные катера, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , черное море, атаки всу
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Черноморский флот уничтожил четыре БЭКа в Черном море - Минобороны

12:21 04.12.2025 (обновлено: 12:34 04.12.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Днем ранее в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Безэкипажные катераМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЧерное мореАтаки ВСУ
 
