Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T12:21
2025-12-04T12:21
2025-12-04T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Днем ранее в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
12:21 04.12.2025 (обновлено: 12:34 04.12.2025)