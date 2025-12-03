https://crimea.ria.ru/20251203/v-pyati-oblastyakh-ukrainy-nastupil-blekaut-1151374360.html

В пяти областях Украины наступил блэкаут

В пяти областях Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В пяти областях Украины наступил блэкаут

3 декабря 2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов в пяти областях Украины обесточены после серии ночных взрывов, сообщает минэнерго страны.В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. На всей территории страны 3 декабря в течение всего дня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии ночных взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщали ранее местные власти.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

