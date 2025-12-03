Рейтинг@Mail.ru
В пяти областях Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В пяти областях Украины наступил блэкаут
В пяти областях Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В пяти областях Украины наступил блэкаут
Десятки тысяч абонентов в пяти областях Украины обесточены после серии ночных взрывов, сообщает минэнерго страны. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов в пяти областях Украины обесточены после серии ночных взрывов, сообщает минэнерго страны.В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. На всей территории страны 3 декабря в течение всего дня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии ночных взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщали ранее местные власти.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, удары по украине, новости
В пяти областях Украины наступил блэкаут

Десятки тысяч человек обесточены на Украине после ночных взрывов – минэнерго

11:28 03.12.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов в пяти областях Украины обесточены после серии ночных взрывов, сообщает минэнерго страны.
"В результате атак на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч – в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области", – сказано в сообщении.
В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. На всей территории страны 3 декабря в течение всего дня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии ночных взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщали ранее местные власти.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
УкраинаМинэнерго УкраиныЭнергосистема УкраиныВ миреУдары по УкраинеНовости
 
