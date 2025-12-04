https://crimea.ria.ru/20251204/povrezhdeniya-bolshie--v-odesskoy-oblasti-52-tysyach-potrebiteley-bez-sveta-1151399132.html

Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света

Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света

В Одесской области после ночных взрывов серьезно поврежден энергообъект, к этому времени без света остаются около 52 тысяч потребителей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области после ночных взрывов серьезно поврежден энергообъект, к этому времени без света остаются около 52 тысяч потребителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.По данным энергохолдинга, объект получил значительные повреждения и ремонт потребует времени.3 декабря в Одесской области также полыхал пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, была повреждена инфраструктура и в Днепропетровской области, сообщали местные власти. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаУдары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетикиРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря

