Рейтинг@Mail.ru
Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/povrezhdeniya-bolshie--v-odesskoy-oblasti-52-tysyach-potrebiteley-bez-sveta-1151399132.html
Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
В Одесской области после ночных взрывов серьезно поврежден энергообъект, к этому времени без света остаются около 52 тысяч потребителей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T11:06
2025-12-04T11:06
удары по украине
одесса
энергосистема украины
новости
дтэк
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148799664_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_75a6fa5028ee05b22a6c8449c1c11add.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области после ночных взрывов серьезно поврежден энергообъект, к этому времени без света остаются около 52 тысяч потребителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.По данным энергохолдинга, объект получил значительные повреждения и ремонт потребует времени.3 декабря в Одесской области также полыхал пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, была повреждена инфраструктура и в Днепропетровской области, сообщали местные власти. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаУдары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетикиРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148799664_135:95:1145:853_1920x0_80_0_0_4453b53de19cfbebba3dae465221857e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, одесса, энергосистема украины, новости, дтэк, электричество
Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света

В Одесской области после удара по энергообъекту без света остаются 52 тысяч потребителей

11:06 04.12.2025
 
© ГСЧС Украины в Одесской областиВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© ГСЧС Украины в Одесской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области после ночных взрывов серьезно поврежден энергообъект, к этому времени без света остаются около 52 тысяч потребителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.
В Одесской области после серии взрывов вспыхнул пожар на энергообъекте, также инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщали ранее местные власти и госслужба по ЧС.
"В Одесской области атакован энергообъект ДТЭК. Без света остаются 51 800 семей, еще 9 500 запитали по резервным схемам", – сказано в сообщении.
По данным энергохолдинга, объект получил значительные повреждения и ремонт потребует времени.
3 декабря в Одесской области также полыхал пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, была повреждена инфраструктура и в Днепропетровской области, сообщали местные власти. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
 
Удары по УкраинеОдессаЭнергосистема УкраиныНовостиДТЭКЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
09:18Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
09:14В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
09:04Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
08:39Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
08:09Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
07:47Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
07:2822 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:12Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
06:59Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
06:25Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния