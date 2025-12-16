Рейтинг@Mail.ru
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/delo-dolinoy-verkhovnyy-sud-rossii-ostavil-pravo-sobstvennosti-za-lure-1151716484.html
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:45
2025-12-16T17:58
новости
россия
верховный суд россии
недвижимость
лариса долина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110621/86/1106218696_0:94:3001:1782_1920x0_80_0_0_72d793e75407302dac4d9a7e501cfdf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110621/86/1106218696_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_be358cc81d42e3b81544cd60dcbc1a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, верховный суд россии, недвижимость, лариса долина
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье

Верховный суд России оставил право на квартиру Долиной за Лурье

17:45 16.12.2025 (обновлено: 17:58 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно", – сказано в официальном Telegram-канале Верховного Суда Российской Федерации.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияВерховный суд РоссииНедвижимостьЛариса Долина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
18:10Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
17:45Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:40Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
17:30Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
17:17В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
17:01Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
16:57Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты
16:47Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен
16:36В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
16:25Под Симферополем построили школу на 600 мест
16:14Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
16:04В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов
15:52Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
15:35В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
15:2210 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
15:04В Феодосии слышна стрельба
15:03В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи
14:44В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
14:40В горах под Севастополем спасли 86 туристов
Лента новостейМолния