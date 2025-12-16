https://crimea.ria.ru/20251216/delo-dolinoy-verkhovnyy-sud-rossii-ostavil-pravo-sobstvennosti-za-lure-1151716484.html
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:45
2025-12-16T17:45
2025-12-16T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:45 16.12.2025 (обновлено: 17:58 16.12.2025)