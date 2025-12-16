Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово

https://crimea.ria.ru/20251216/na-meste-chp-v-shkole-v-odintsovo-nashli-mulyazh-vzryvnogo-ustroystva-1151722600.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Муляж бомбы нашли на месте нападения подростка на охранника и ребенка в подмосковной школе в Одинцово, сообщает СК РФ.Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России."По поручению председателя Следкома РФ Александр Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства", – отметили в СК РФ.Глава ведомства дал поручение представить оперативный доклад о ходе расследования, дав правовую оценку обеспечения безопасности учебного заведения, установив причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Расследование на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Однако уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что после нападения никто из детей не был госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В московской школе ученик 10 класса напал на учителяНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыЖизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе
20:02 16.12.2025 (обновлено: 20:23 16.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Муляж бомбы нашли на месте нападения подростка на охранника и ребенка в подмосковной школе в Одинцово, сообщает СК РФ.
Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.
"На месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы", – проинформировали в СК.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
"По поручению председателя Следкома РФ Александр Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства", – отметили в СК РФ.
Глава ведомства дал поручение представить оперативный доклад о ходе расследования, дав правовую оценку обеспечения безопасности учебного заведения, установив причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.
ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение
10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Расследование на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы
в Центр Рошаля. Однако уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что после нападения никто из детей не был госпитализирован
.
