https://crimea.ria.ru/20251216/na-meste-chp-v-shkole-v-odintsovo-nashli-mulyazh-vzryvnogo-ustroystva-1151722600.html

Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово

Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово

Муляж бомбы нашли на месте нападения подростка на охранника и ребенка в подмосковной школе в Одинцово, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T20:02

2025-12-16T20:02

2025-12-16T20:23

новости

подмосковье

московская область

школа

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Муляж бомбы нашли на месте нападения подростка на охранника и ребенка в подмосковной школе в Одинцово, сообщает СК РФ.Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России."По поручению председателя Следкома РФ Александр Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства", – отметили в СК РФ.Глава ведомства дал поручение представить оперативный доклад о ходе расследования, дав правовую оценку обеспечения безопасности учебного заведения, установив причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Расследование на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Однако уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что после нападения никто из детей не был госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В московской школе ученик 10 класса напал на учителяНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыЖизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации)