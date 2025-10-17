https://crimea.ria.ru/20251017/zhizn-na-do-i-posle-sem-let-so-dnya-tragedii-v-kerchenskom-politekhe-1150256279.html

Жизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших в результате теракта студентов и преподавателей политехнического колледжа. У мемориала на территории учреждения собрались ученики, педагоги, представители молодежных советов и руководства города. Митинг начался в 11:25 – именно в эти минуты семь лет назад и произошла трагедия, которая унесла 21 жизнь."Сколько сломанных судеб, пролитых слез и потерянных надежд. Незаживающая рана. Это наше единое горе. Чувств не излить. Вечно помним", – звучали слова на митинге-реквиеме.Почтить память тех, кто навсегда остался в середине октября 2018-го, пришли десятки человек. Это студенты колледжей, университета, ветераны, общественники, руководство города. Минорная скрипка и стальные удары клавиш фортепиано точно отражали настроение и атмосферу митинга.Перед центральным входом в колледж, в тени пожелтевших осенних листьев стоит мемориальный камень. Рядом 21 портрет – студенты и учителя – лампадки и десятки красных гвоздик. Керчь никогда не забудет тех, кто только строил свое будущее и тех, кто помогал им в этом.Сегодня в православных храмах города совершается лития. В мечетях читают молитвы о душах погибших. Вместе с Керчью сегодня скорбит весь Крым, добавили участники митинга-реквиема.Трагедия в керченском политехническом колледже произошла семь лет назад – 17 октября 2018 года. Во время уроков студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.В седьмую годовщину трагедии керчане также возложили цветы и на кладбище к могилам и монументу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский политехнический – пять лет преодолевая больВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеБоль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя

