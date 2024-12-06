https://crimea.ria.ru/20241206/napadenie-na-uchenikov-v-shkole-krasnodara-podrobnosti-ot-sk-i-prokuratury-1142452453.html

Нападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратуры

Нападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратуры - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Нападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратуры

После нападения ученика с ножом на сверстников в школе в поселке Российском Краснодара возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Следственное управление СК... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T21:32

2024-12-06T21:32

2024-12-06T21:33

краснодарский край

кубань

школа

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. После нападения ученика с ножом на сверстников в школе в поселке Российском Краснодара возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Краснодарскому краю, прокуратура контролирует результаты расследования.В пятницу вечером стало известно, что в одной из школ Краснодара ученик ранил трех ребят, они доставлены в больницы. Еще два ученика получили легкие травмы и от госпитализации они отказались."Сегодня в одной из школ, расположенных в поселке Российском города Краснодара в ходе конфликта, перешедшего в драку, несовершеннолетний ученик причинил непроникающие ножевые ранения двум сверстникам. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По предварительным сведениям, угрозы их жизни не имеется", - поясняют в Следкоме.При этом точное количество пострадавших в результате инцидента, по данным Следкома, уточняется. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по факту причинения повреждений: по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовных дел поставила на контроль прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара.По информации прокуратуры, удалось установить, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете.На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого следственного управления. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, школа, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура краснодарского края