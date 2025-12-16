https://crimea.ria.ru/20251216/10-letniy-rebenok-pogib-v-rezultate-napadeniya-na-shkolu-v-podmoskove-1151699746.html
10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье - РИА Новости Крым, 16.12.2025
10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета РФ и регионального управления МВД.ЧП произошло во вторник утром в поселке Горки-2. Как уточнили в подмосковном управлении МВД, погибший – десятилетний школьник. По данным ведомства, нападавший – ученик той же школы. Он ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение ребенку, от которого тот скончался.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению" Нападавшего задержали, его доставляют в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
В результате нападения на школу в Подмосковье погиб 10-летний ребенок – СК
10:47 16.12.2025 (обновлено: 10:56 16.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета РФ и регионального управления МВД.
ЧП произошло во вторник утром в поселке Горки-2.
"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", - говорится в сообщении СК.
Как уточнили в подмосковном управлении МВД, погибший – десятилетний школьник. По данным ведомства, нападавший – ученик той же школы. Он ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение ребенку, от которого тот скончался.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению" Нападавшего задержали, его доставляют в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.
