https://crimea.ria.ru/20251216/10-letniy-rebenok-pogib-v-rezultate-napadeniya-na-shkolu-v-podmoskove-1151699746.html

10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье

10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье - РИА Новости Крым, 16.12.2025

10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье

В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T10:47

2025-12-16T10:47

2025-12-16T10:56

россия

новости

дети

происшествия

подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151699873_0:129:519:421_1920x0_80_0_0_2b3a477dfac5377f2369a981ff098636.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета РФ и регионального управления МВД.ЧП произошло во вторник утром в поселке Горки-2. Как уточнили в подмосковном управлении МВД, погибший – десятилетний школьник. По данным ведомства, нападавший – ученик той же школы. Он ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение ребенку, от которого тот скончался.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению" Нападавшего задержали, его доставляют в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дети, происшествия, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации)