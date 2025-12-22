Рейтинг@Mail.ru
Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, технологический суверенитет стран укрепляется... РИА Новости Крым, 22.12.2025
владимир путин (политик)
снг
импортозамещение
экономика
внешняя политика
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, технологический суверенитет стран укрепляется пропорционально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.Российский лидер отметил, что доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%.Владимир Путин также отметил, что при участии предпринимателей из стран содружества реализуются крупные проекты и формируются новые производственные и транспортные цепочки."При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад", – перечислил российский лидер.Кроме того, президент России отметил, что страны Содружества Независимых Государств намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности.Накануне Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжилось в расширенном – рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.
россия
Новости
владимир путин (политик), снг, импортозамещение, экономика, внешняя политика, россия, новости
Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин

Путин: между странами СНГ растут процесс импортозамещения и доля расчета в нацвалютах

13:52 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, технологический суверенитет стран укрепляется пропорционально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.
"Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", – цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%.
Владимир Путин также отметил, что при участии предпринимателей из стран содружества реализуются крупные проекты и формируются новые производственные и транспортные цепочки.
"При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад", – перечислил российский лидер.
Кроме того, президент России отметил, что страны Содружества Независимых Государств намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности.
"Убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности", – подчеркнул Владимир Путин.
Накануне Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжилось в расширенном – рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
 
13:52Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
