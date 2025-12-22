https://crimea.ria.ru/20251222/tempy-importozamescheniya-mezhdu-stranami-sng-rastut--putin-1151879606.html

Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, технологический суверенитет стран укрепляется пропорционально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.Российский лидер отметил, что доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%.Владимир Путин также отметил, что при участии предпринимателей из стран содружества реализуются крупные проекты и формируются новые производственные и транспортные цепочки."При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад", – перечислил российский лидер.Кроме того, президент России отметил, что страны Содружества Независимых Государств намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности.Накануне Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжилось в расширенном – рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцевМишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 годаПутин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности

