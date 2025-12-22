Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин

https://crimea.ria.ru/20251222/tempy-importozamescheniya-mezhdu-stranami-sng-rastut--putin-1151879606.html
2025-12-22
2025-12-22T13:52
2025-12-22T13:52
Путин: между странами СНГ растут процесс импортозамещения и доля расчета в нацвалютах
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, технологический суверенитет стран укрепляется пропорционально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.
"Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", – цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%.
Владимир Путин также отметил, что при участии предпринимателей из стран содружества реализуются крупные проекты и формируются новые производственные и транспортные цепочки.
"При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад", – перечислил российский лидер.
Кроме того, президент России отметил, что страны Содружества Независимых Государств намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности.
"Убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности", – подчеркнул Владимир Путин.
Накануне Путин открыл заседание
Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжилось в расширенном – рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.
