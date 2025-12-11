Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
Премьер-министр РФ Мишустин указал на хороший уровень валового внутреннего продукта ЕАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году.
"Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами по ключевым показателям. Такими как: валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", – сказал Мишустин.
По словам главы правительства, доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%, а в расчетах между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц превысила 98%.
Он отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения и предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
Заседание Межправительственного совета прошло в Москве и стало 45-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в уходящем, 2025-м году.
В пресс-службе правительства России сообщили, что в рамках Евразийского межправительственного совета в расширенном составе были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции.
"В том числе функционирование внутреннего рынка Союза, развитие взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах", – сказано в сообщении.
