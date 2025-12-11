https://crimea.ria.ru/20251211/mishustin-otsenil-klyuchevye-pokazateli-eaes-po-itogam-2025-goda-1151590048.html

Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года

Глава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава правительства России Михаил Мишустин положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году.По словам главы правительства, доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%, а в расчетах между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц превысила 98%.Он отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения и предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Заседание Межправительственного совета прошло в Москве и стало 45-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в уходящем, 2025-м году.В пресс-службе правительства России сообщили, что в рамках Евразийского межправительственного совета в расширенном составе были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭСРоссии нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники Основные итоги встречи лидеров стран ШОС

