Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
Если идея Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Если идея Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что Россия хочет "работать на мир, а не на перемирие".Ранее Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с изданием "Коммерсант", комментируя предложение главы киевского режима, заявил, что Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков

Идея Зеленского о референдуме как предлог для передышки не пройдет – Песков

19:03 12.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Если идея Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".
"Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Перемирие – это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов ", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он подчеркнул, что Россия хочет "работать на мир, а не на перемирие".
"Нужен мир – гарантированный, долгосрочный, понятный всем, обеспеченный надежными гарантиями. Вот чего мы хотим", - добавил Песков.
Ранее Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.
Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с изданием "Коммерсант", комментируя предложение главы киевского режима, заявил, что Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций.
2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.
