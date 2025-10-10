https://crimea.ria.ru/20251010/rossiya-rasshiryaet-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-vnutri-sng-i-eaes-1150102153.html

Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС

Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС

10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия продолжает укреплять экономические связи в рамках СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), стремясь к независимости и расширению товарообмена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.Он отметил рост товарооборота с Арменией, подчеркнув значимость современных логистических коридоров и формирование евразийских производственных цепочек. Он призвал содружество внедрять новые механизмы экономического взаимодействия и поддерживать предпринимательские проекты.Президент также подчеркнул важность совместной работы государств по антитеррористическим мерам, охране границ, противодействию транснациональной преступности и укреплению энергетической безопасности. Он отметил значимость гуманитарного и спортивного сотрудничества, включая проведение игр стран СНГ.В рамках внешнеполитической работы Путин подтвердил поддержку углубления контактов между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества, включая предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ.Глава государства также сообщил о результатах работы в Анкоридже по урегулированию ситуации на Украине, отметив положительную динамику и намерение продолжать диалог с международными партнерами.Ранее сообщалось, что товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления ПутинаКому не нравятся договоренности Путина и Трампа на АляскеТоргово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин

