Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
Россия продолжает укреплять экономические связи в рамках СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), стремясь к независимости и расширению... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T12:24
2025-10-10T12:24
2025-10-10T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия продолжает укреплять экономические связи в рамках СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), стремясь к независимости и расширению товарообмена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.Он отметил рост товарооборота с Арменией, подчеркнув значимость современных логистических коридоров и формирование евразийских производственных цепочек. Он призвал содружество внедрять новые механизмы экономического взаимодействия и поддерживать предпринимательские проекты.Президент также подчеркнул важность совместной работы государств по антитеррористическим мерам, охране границ, противодействию транснациональной преступности и укреплению энергетической безопасности. Он отметил значимость гуманитарного и спортивного сотрудничества, включая проведение игр стран СНГ.В рамках внешнеполитической работы Путин подтвердил поддержку углубления контактов между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества, включая предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ.Глава государства также сообщил о результатах работы в Анкоридже по урегулированию ситуации на Украине, отметив положительную динамику и намерение продолжать диалог с международными партнерами.Ранее сообщалось, что товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления ПутинаКому не нравятся договоренности Путина и Трампа на АляскеТоргово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
Путин заявил о росте товарооборота с Арменией и укреплении экономических связей в СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия продолжает укреплять экономические связи в рамках СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), стремясь к независимости и расширению товарообмена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
"Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Это не значит, что мы отказываемся. Просто это повышает нашу независимость и суверенитет", – сказал Путин.
Он отметил рост товарооборота с Арменией, подчеркнув значимость современных логистических коридоров и формирование евразийских производственных цепочек. Он призвал содружество внедрять новые механизмы экономического взаимодействия и поддерживать предпринимательские проекты.
Президент также подчеркнул важность совместной работы государств по антитеррористическим мерам, охране границ, противодействию транснациональной преступности и укреплению энергетической безопасности. Он отметил значимость гуманитарного и спортивного сотрудничества, включая проведение игр стран СНГ.
В рамках внешнеполитической работы Путин подтвердил поддержку углубления контактов между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества, включая предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ.
Глава государства также сообщил о результатах работы в Анкоридже по урегулированию ситуации на Украине, отметив положительную динамику и намерение продолжать диалог с международными партнерами.
Ранее сообщалось
, что товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать.
