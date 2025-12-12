https://crimea.ria.ru/20251212/razvozhaev-rasskazal-o-posledstviyakh-zemletryaseniya-u-beregov-sevastopolya-1151626538.html

Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя

В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в пятницу в Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. Губернатор со ссылкой на специалистов отметил, что слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, и призвал доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

