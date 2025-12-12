Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя
Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя
В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T22:36
2025-12-12T22:44
севастополь
михаил развожаев
землетрясение
землетрясение в крыму
стихия
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в пятницу в Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. Губернатор со ссылкой на специалистов отметил, что слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, и призвал доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, михаил развожаев, землетрясение, землетрясение в крыму, стихия, новости севастополя
Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя

При землетрясении у берегов Севастополя никакие объекты не пострадали - Развожаев

22:36 12.12.2025 (обновлено: 22:44 12.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Вечером в пятницу в Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1.
"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор со ссылкой на специалистов отметил, что слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, и призвал доверять только официальным источникам информации.
СевастопольМихаил РазвожаевЗемлетрясениеЗемлетрясение в КрымуСтихияНовости Севастополя
 
