Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя

В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
2025-12-12T22:36
2025-12-12T22:36
2025-12-12T22:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В результате землетрясения у берегов Севастополя никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в пятницу в Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. Губернатор со ссылкой на специалистов отметил, что слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, и призвал доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:36 12.12.2025 (обновлено: 22:44 12.12.2025)