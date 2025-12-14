Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров – за час количество машин выросло втрое, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров – за час количество машин выросло втрое, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее досмотра перед мостовым переходом на въезде в Крым ждали 32 автомобиля.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час

Крымский мост – въезда на полуостров ждут более 100 автомобилей

15:10 14.12.2025 (обновлено: 15:13 14.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров – за час количество машин выросло втрое, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 105 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов воскресенья.
Часом ранее досмотра перед мостовым переходом на въезде в Крым ждали 32 автомобиля.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния