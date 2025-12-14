https://crimea.ria.ru/20251214/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1151656467.html
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров – за час количество машин выросло втрое, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T15:10
2025-12-14T15:10
2025-12-14T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров – за час количество машин выросло втрое, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее досмотра перед мостовым переходом на въезде в Крым ждали 32 автомобиля.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
15:10 14.12.2025 (обновлено: 15:13 14.12.2025)