Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
С начала года в Севастополе демонтировано уже более тысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T16:34
2025-12-14T16:34
2025-12-14T16:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе демонтировано уже более тысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства города.Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка с начала года провели около 2000 мероприятий и выявили 1581 случай нарушений законодательства в сфере торговли, рассказали в пресс-службе.А в Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
В Севастополе демонтировали более 1000 незаконных торговых точек и выписали штрафы