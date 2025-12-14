https://crimea.ria.ru/20251214/bolee-1000-nezakonnykh-torgovykh-tochek-demontirovali-v-sevastopole-1151657299.html

Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе

Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе

С начала года в Севастополе демонтировано уже более тысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.12.2025

2025-12-14T16:34

2025-12-14T16:34

2025-12-14T16:34

новости севастополя

севастополь

правительство севастополя

торговля

штрафы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151657582_0:111:729:521_1920x0_80_0_0_d84b2e2638a6a69f8291b3e279de42de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе демонтировано уже более тысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства города.Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка с начала года провели около 2000 мероприятий и выявили 1581 случай нарушений законодательства в сфере торговли, рассказали в пресс-службе.А в Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, торговля, штрафы