https://crimea.ria.ru/20251217/vs-rf-nanesli-udary-po-tsentru-sborki-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katerov-1151735118.html
ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров
ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 17.12.2025
ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров
Армия России нанесла удар по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T12:51
2025-12-17T12:51
2025-12-17T12:51
новости сво
министерство обороны рф
новости
безэкипажные катера
главное управление разведки украины (гур)
вооруженные силы россии
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151735315_0:40:2905:1674_1920x0_80_0_0_77ff0c83cc4b54cb7558c802c5383f1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в оборонном ведомстве.Также утром в среду стало известно, что силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктурыВ ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151735315_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2b3da9b9522a7183ac7e0202819c757b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, новости, безэкипажные катера, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии, удары по украине
ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров
На Украине разбиты центры сборки безэкипажных катеров ВСУ