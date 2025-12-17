Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров
2025-12-17T12:51
2025-12-17T12:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в оборонном ведомстве.Также утром в среду стало известно, что силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкКомандир расчета БРК "Бастион"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в оборонном ведомстве.
Также утром в среду стало известно, что силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.
