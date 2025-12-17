https://crimea.ria.ru/20251217/vs-rf-nanesli-udary-po-tsentru-sborki-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katerov-1151735118.html

ВС РФ нанесли удары по центру сборки украинских безэкипажных катеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в оборонном ведомстве.Также утром в среду стало известно, что силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктурыВ ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады

