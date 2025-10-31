https://crimea.ria.ru/20251031/v-otvet-na-terakty-rossiya-udarila-po-voennym-obektam-ukrainy-1150576016.html

В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и арсеналам. Также поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей территории была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии в большей части регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиУдары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов

