В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T13:45
2025-10-31T13:45
2025-10-31T14:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и арсеналам. Также поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей территории была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии в большей части регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиУдары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
Армия России нанесла мощный удар по объектам Украины в ответ на атаки на мирные объекты
13:45 31.10.2025 (обновлено: 14:15 31.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и арсеналам.
Также поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели
в разных регионах страны, по всей территории была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии
в большей части регионов.
