Рейтинг@Mail.ru
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/v-otvet-na-terakty-rossiya-udarila-po-voennym-obektam-ukrainy-1150576016.html
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T13:45
2025-10-31T14:15
министерство обороны рф
новости сво
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063219_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6a5cf51863c182380d30b015259655d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и арсеналам. Также поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей территории была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии в большей части регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиУдары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063219_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae50adffb862c6ba1bf8df6a28ee9bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины

Армия России нанесла мощный удар по объектам Украины в ответ на атаки на мирные объекты

13:45 31.10.2025 (обновлено: 14:15 31.10.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и арсеналам.
Также поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей территории была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии в большей части регионов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
 
Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
12:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:31Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
12:26В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги
12:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:04Часть Феодосии осталась без света
11:43Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния